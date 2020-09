Dekkingsgraden pensioenfondsen krabbelen op in augustus

De financiële positie van pensioenfondsen is in augustus flink opgekrabbeld. Dat is het gevolg van een rentestijging, maar ook van het verdere herstel van de aandelenmarkt, constateert advies- en onderzoeksbureau Aon.

Augustus was een goede maand voor de financiële markten en de vijfde opeenvolgende maand waarin het herstel doorzette. Pensioenfondsen profiteerden niet alleen van het resultaat op hun beleggingen, maar ook van de oplopende rente. Die liep iets op vanwege tekenen van voorzichtig economisch herstel.

Voldoen aan tijdelijke versoepeling

De gemiddelde dekkingsgraad kwam uit op 96 procent, tegen 93 procent in juli. Dat betekent dat de fondsen voor elke euro aan toekomstige pensioenverplichtingen door de bank genomen zo’n 96 cent in kas hadden. Daarmee zouden ze voldoen aan de tijdelijk versoepelde minimumgrens van de overheid. Die staat op 90 procent. Als de graadmeter daar eind van dit jaar onder zit, moet er gekort worden.

Volgens Aon blijft het de vraag of alle pensioenfondsen uit de gevarenzone zijn aan het eind van het jaar. Met een gemiddelde dekkingsgraad van 96 procent komen de meeste fondsen uit boven de 90 procent. Toch kan het zijn dat er nog pensioenfondsen onder de grens van 90 procent blijven steken. Die fondsen moeten dan mogelijk aan het eind van het jaar beperkte kortingen doorvoeren.