Duurzaam beleggen loont niet in tijden van crisis

Environmental, Social and Governance (ESG)-beleggingen worden wereldwijd geprezen als de oplossing voor milieu, sociale en maatschappelijke problemen, en zouden het beste medicijn zijn tijdens een crisis. Uit grondige analyse komt naar voren dat dit niet zo is, en dat traditionele maatstaven zoals liquiditeit en innovatievermogen beter crisisbestendigheid aangeven. Hoewel bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen daar op langere termijn mogelijk wel degelijk de vruchten van zullen plukken, is het raadzaam voor beleggers om op korte termijn kritisch te zijn op fondsen die ‘ESG’ promoten als crisisvaccin. Dit blijkt uit onderzoek van de Tilburgse onderzoekers Philip Joos en Jurian Hendrikse, samen met Elizabeth Demers (University of Waterloo) en Baruch Lev (NYU).

Hoewel institutionele beleggers, fondsbeheerders en de internationale financiële pers vaak anders beweren, leidt duurzaam beleggen niet tot betere beursprestaties ten tijde van crises. Een analyse onder 1.600 Amerikaanse bedrijven laat zien dat een hogere ESG-prestatie bedrijven niet beter bestand maakt tegen de negatieve beursgevolgen van de coronapandemie. Duurzame investeerders blijken zelfs slechter te presteren tijdens periodes van beursherstel. Liquiditeit en innovatiekracht blijken de beste immuniteit te bieden tegen financiële crises.

Geen voorspellende waarde

De onderzoekers tonen verder aan dat ESG-investeringen voor slechts één procent het beursrendement van bedrijven tijdens de Covid-crisis verklaren. Ook heeft ESG geen voorspellende waarde voor hoe een bedrijf gaat presteren bij een eventuele volgende crisis, in tegenstelling tot – wederom – de combinatie van financiële flexibiliteit en innovatiekracht van een bedrijf.