Economie krimpt met 8,5 procent in tweede kwartaal

De economie is in het tweede kwartaal met 8,5 procent gekrompen ten opzichte van het vierde kwartaal van vorig jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag op basis van een tweede raming, die gelijk is aan een eerste berekening.

De tweede berekening van het bruto binnenlands product (bbp) wordt ongeveer negentig dagen na afloop van het kwartaal gepubliceerd. Ten opzichte van een jaar eerder kromp de economie in de meetperiode overigens met 9,4 procent. Volgens de eerste berekening was dat 9,3 procent.

Totaalbeeld niet veranderd

Het totaalbeeld is niet veranderd, zo constateert het statistiekbureau. De economie werd hard geraakt door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De daling van het bbp was voor meer dan de helft toe te schrijven aan de sterk gedaalde consumptie door huishoudens als gevolg van de crisis. Verder namen bijvoorbeeld ook de investeringen sterk af.

Ten opzichte van de eerste berekening zijn de investeringen, waaronder de bouwinvesteringen en de investeringen in computers en onderzoek en ontwikkeling, naar boven bijgesteld. De krimp van de consumptie door huishoudens is echter groter dan eerder berekend, constateert het CBS.

Aantal banen daalde

Het statistiekbureau gaf ook aan dat het aantal banen van werknemers en zelfstandigen in de tweede meetperiode van het jaar concreet daalde met 297.000 ten opzichte van het eerste kwartaal van het jaar. De eerste berekening kwam uit op een daling van 322.000 banen.