Eelco Fichtinger nieuwe CFO Feenstra

Per 1 september 2020 is Eelco Fichtinger in dienst getreden bij technisch dienstverlener Feenstra als financieel directeur (CFO). Hiermee volgt hij Elles Staats op.

Fichtinger komt uit de moederorganisatie Vattenfall en was tot voor kort CFO bij DELTA Energie. Daarvoor was hij financieel directeur bij Nuon Energy.

