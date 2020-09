Exact kondigt overname Unit4 Bedrijfssoftware aan

Exact, Nederlandse producent van bedrijfssoftware, neemt Unit4 Bedrijfssoftware over, het bedrijfsonderdeel van Unit4 dat de accountancy-, mkb- en grootzakelijke markt in Nederland en België bedient. De overname brengt twee toonaangevende Nederlandse spelers op het gebied van bedrijfssoftware bij elkaar. De overname moet nog worden goedgekeurd door de antitrustautoriteiten en is voorgelegd aan de ondernemingsraad. Hoeveel de Delftse leverancier van administratiesoftware betaalt voor het bedrijfsonderdeel van Unit4, dat software aan accountancy en financiële software aan het mkb levert, is niet bekendgemaakt.

“De acquisitie past binnen onze strategie om groei te realiseren via een krachtige combinatie van organische doorontwikkeling en de integratie van overgenomen producten”, legt Phill Robinson, CEO bij Exact, uit.

Productportfolio versterkt

Herman de Jonge, CEO bij Unit4 Bedrijfssoftware, vult aan: “De afgelopen twee jaren hebben we ons productportfolio serieus versterkt en ook naar de cloud gebracht. Dit heeft geleid tot een versnelde groei in omzet en marktaandeel. Ik ben ontzettend trots dat dit door Exact is onderkend en verheugd dat wij nu onderdeel worden van Exact.”

Exact is opgericht in 1984 en biedt bedrijfssoftware aan mkb-bedrijven. De organisatie telt meer dan 1500 medewerkers en meer dan 500.000 klanten. Bij Unit4 Bedrijfssoftware werken 268 medewerkers verspreid over kantoren in Utrecht, Sliedrecht, Barendrecht, Hengelo en het Belgische Brugge.