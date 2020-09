Finance week: economische cijfers en verdere corona-uitbraak

De nieuwe beursweek staat vooral in teken van nieuwe macro-economische cijfers en het verdere verloop van de coronacrisis. In de Verenigde Staten komen daarnaast de presidentsverkiezingen steeds dichterbij. Beleggers zullen zich hier komende weken op voorbereiden en hun posities innemen.

De oplopende besmettingsaantallen in tal van landen geven beleggers veel zorgen. Hierdoor dreigen hernieuwde lockdownmaatregelen met mogelijk verstrekkende economische schade. Daarbij is er in de VS nog altijd geen akkoord bereikt over een nieuw steunpakket van de overheid.

Onrust vanwege verkiezingen

Intussen zorgen de Amerikaanse presidentsverkiezingen voor veel onrust. De Democratische presidentskandidaat Joe Biden verweet rivaal Donald Trump onlangs te liegen als Joseph Goebbels, de propagandaminister van de nazi’s. Dit weekend werd ook bekend dat president Trump er kort voor de stembusgang nog een benoeming van een nieuw lid van het Hooggerechtshof door wil krijgen, wat weer voor boze reacties zorgt in het Democratische kamp.

De financiële markten verwerken deze week verder onder meer nieuwe gegevens over de industrie in grote economieën als de VS, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Japan. Ook verschijnt er weer een nieuw Amerikaans banenrapport, dat inzicht biedt in de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de grootste economie van de wereld.

Rustig qua bedrijfsresultaten

Wat betreft bedrijfsresultaten is het de komende dagen nog rustig. In de VS geeft onder meer chipconcern Micron Technology een kijkje in de boeken en in Europa is het de beurt aan kledingketen Hennes & Mauritz (H&M).

Verder gaat de aandacht uit naar techbedrijven, onder meer omdat de VS extra handelsbeperkingen hebben opgelegd aan de grootste Chinese chipfabrikant Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC).