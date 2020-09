Fout accountant op loonaangifte: NOW-aanvraag terecht afgewezen

Een bedrijf dat een aanvraag deed voor de eerste NOW-periode kreeg nul op het rekest van het UWV, omdat gegevens van de loonaangifte niet klopten, waardoor het uitkeringsinstituut bepaalde dat er geen SV-loon was uitgekeerd in de maanden waarop de NOW 1.0 zich baseerde. Volgens de ondernemer is dit te wijten aan een fout van de accountant, maar een rechter bepaalt nu dat de onderneming zelf verantwoordelijk is voor een correcte aangifte.

In april doet het bedrijf de aanvraag voor de tegemoetkoming in de loonkosten. Het UWV wijst die dezelfde maand nog af omdat er geen loonkosten zijn in januari 2020 of november 2019, de data waar de NOW 1.0 zich op baseert. Daarbij kijkt de uitkeringsinstantie naar gegevens uit de aangifte die op uiterlijk 15 maart is ingediend. Door een fout van de accountant zijn deze niet correct ingevuld voor de maand januari. Het correctiebericht dat volgde, is niet bij de beoordeling meegenomen.

Dupe van onvolkomenheid accountant

De ondernemer stelt dat ze niet de dupe mag worden van een onvolkomenheid van de accountant en dat zij daardoor de subsidie misloopt. Zij doet een beroep op de redelijkheid en billijkheid. Ze voert aan tijdens de rechtszaak dat ze te goeder trouw heeft gehandeld en het duidelijk is dat het gaat om een fout van de accountant.

Volgens de rechter is de peildatum van 15 maart 2020 een harde datum in de tekst van de NOW waar niet van kan worden afgeweken. Die datum is van vóór de aankondiging van de NOW-regeling en wordt gehandhaafd om zo frauderisico’s te verkleinen. Door correctieberichten toe te staan, wordt de kans op fraude vergroot. Daarom is er ook geen hardheidsclausule opgenomen, zodat correctieberichten na die harde deadline niet meer worden meegenomen in het bepalen van de loonsom over de twee maanden die in de NOW 1.0 worden genoemd.

Zelf verantwoordelijk

Ook is de onderneming zelf verantwoordelijk voor een correcte loonaangifte, ook als er een accountant wordt gebruikt, zo oordeelt de rechter. ‘Een gemaakte fout van de accountant is, ook al is deze fout evident, niet als een uitzonderlijke omstandigheid aan te merken. Dat de accountant een fout heeft gemaakt bij het invullen van de gegevens op de loonaangifte komt voor rekening van verzoekster,’ aldus de voorzieningenrechter. De rechter bepaalt dan ook dat het UWV het verzoek terecht heeft afgewezen.