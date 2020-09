Fusies en overnames: geen garantie voor succes

De fusie- en overnamemarkt blijft levendig, schreven we aan het begin van 2020. Negen maanden later is de situatie 180 graden gedraaid. De coronacrisis laat duidelijk zijn sporen na op de markt. Wat komt er desondanks allemaal kijken bij een fusie of overname?

Invloed coronacrisis

Het effect is groot dat de coronacrisis tot dusver heeft gehad op het aantal fusies en overnames op de Nederlandse markt. In de eerste zes maanden van 2020 nam het aantal fors af in vergelijking met de eerste helft van 2019. Dit bleek uit het halfjaarlijkse onderzoek van KPMG naar de bewegingen van de internationale fusie- en overnamemarkt. In de In de eerste helft van 2020 vonden 277 transacties plaats, bijna veertig minder dan de 432 deals in de eerste zes maanden van 2019. Ook de waarde van de transacties daalde aanzienlijk. In de eerste zes maanden van 2020 bedroeg de totale waarde van de deals twintig miljard euro, een daling van bijna 25 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2019. In de eerste zes maanden van 2019 werd voor een bedrag van 27 miljard euro aan fusies en overnames gedaan.

Ook wereldwijd en in Europa nam zowel het aantal transacties als de waarde van de deals af. Wereldwijd daalde het aantal transacties met circa dertig procent van 10.174 naar 7.258 en nam de waarde af van 1.687 miljard euro tot 833 miljard miljard, een daling van ruim vijftig procent. In Europa nam het aantal transacties met een derde af van 4.208 naar 2.833. De waarde daalde ook met ruim een derde van 427 miljard euro naar 288 miljard euro.

Voor CFO’s niet alledaagse kost

Een fusie of overname is voor CFO’s niet alledaagse kost. “Ze vinden het spannend en interessant, maar ook erg druk”, zegt M&A-advocaat Diederick de Boer van Lexence. “CFO’s zijn namelijk degene die de draaiende business gaande moet houden, maar ook kwartaal- en jaarcijfers moet opleveren. CFO’s zijn vervolgens ook betrokken bij het verkoopklaar maken van de onderneming en zij zijn het aanspreekpunt voor de fiscale en financiële zaken in het due diligence-onderzoek. Tel daar de verantwoordelijkheid voor risicomanagement en compliance bij op en het wordt al gauw hectisch. Ronduit stressvol is het voor CFO’s van verkopende partijen. Die zien zich geconfronteerd met telkens meer en meer vragen vanuit de koper.”

Lakmoesproef voor financiële organisatie

Een fusie of overname is ook een lakmoesproef voor de financiële organisatie. De Boer: “De koper moet blindelings kunnen varen op de financiële cijfers om te zien wat de target heeft gepresenteerd. Klopt de werkelijkheid met wat er in de boeken staat?”

De advocaat raadt aan om een corporate finance-adviseur te betrekken bij het proces. “Die kan de CFO begeleiden zodat de onderneming staat waar deze moet staan bij de verkoop. Glimmend en wel. Deze kan ook meedenken over hoe de CFO het meest strategisch zijn cijfers kan presenteren voor het informatiememorandum dat naar potentiële kopers wordt gestuurd.”

Drie soorten fusies

Als we over fusies spreken dan bedoelen we daarmee de situatie waarbij twee of meer ondernemingen samengaan of door een andere onderneming worden overgenomen In principe zijn er drie soorten fusies: de aandelenfusie, de bedrijfsfusie en de juridische fusie:

De aandelenfusie

Bij een aandelenfusie worden de aandelen van de fuserende ondernemingen onderling geruild, zodat beide partijen een aandelenbelang in elkaars onderneming verkrijgen of de overnemende onderneming betaald contant voor de aandelen van de overgenomen onderneming.

De bedrijfsfusie

Bij een bedrijfsfusie worden de bezittingen en schulden van de onderneming overgedragen. Het verschil met de aandelenfusie is dat er geen aandelen maar bezittingen en schulden worden overgedragen. Bij contractuele verplichtingen en schulden moet aan de schuldeisers toestemming tot overname van de verplichting worden gevraagd. De verkrijgende onderneming geeft nieuwe aandelen uit tegen inbreng van de te verwerven activa en passiva of betaald hiervoor in contanten.

BV A verkrijgt de onderneming van BV B. De overdracht van de onderneming vindt plaats door de overdracht van de afzonderlijke vermogensbestanddelen door BV B aan BV A. In ruil daarvoor ontvangt BV B aandelen BV A.

De juridische fusie

Bij een juridische fusie gaat het vermogen van een of meer rechtspersonen onder algemene titel over op de verkrijgende rechtspersoon. De verkrijgende rechtspersoon treedt juridisch in de plaats van de verdwijnende rechtspersoon.

Al deze fusievarianten hebben met elkaar gemeen dat ze gericht zijn op het in economisch opzicht duurzaam samenbrengen van twee of meer ondernemingen. De aandelen- en bedrijfsfusie zijn niet specifiek in de wet geregeld, maar gebaseerd op het contractenrecht en voor zover de tegenprestaties bestaan uit aandelen, op bepalingen over uitgifte van aandelen en inbreng anders dan in geld.

De technieken van juridische fusie is een instrument om fusies en overnames rechtstreeks te effectueren zonder daaraan een aandelen- of bedrijfsfusie vooraf te laten gaan. De consequentie is wel dat ondernemingen aan gedetailleerde regels, procedure en termijnen zijn gebonden. In het algemeen kan worden gesteld dat het realiseren van een juridische fusie daardoor meer tijd kost, arbeidsintensiever en dus ook vooral duurder is dan een aandelen- of bedrijfsfusie.

Waardering van een bedrijf

Voor de verkoop van een bedrijf is de waardebepaling een eerste stap in het proces van een overdracht. Om de waardering van een bedrijf te bepalen worden er verschillende waarderingsmethoden gehanteerd. De discounted cashflow-methode is volgens drs. Hans Haanappel, executive lecturer bij Nyenrode Universiteit, de belangrijkste. “De boekhoudkundige waarde van een onderneming is te bepalen op basis het totaal van alle bezittingen van de onderneming, verminderd met de schulden die er zijn uit de jaarrekening. Het is echter interessanter om te kijken naar de toekomst, in plaats van de boekhoudkundige waarde. Welke kasstromen kan het bedrijf genereren in de toekomst? Die economische waarde kan de CFO berekenen met de DCF-methode. Daarbij waardeer je toekomstige kasstromen en rekent deze om naar de huidige waarde. Het verschil tussen de economische waarde en de boekhoudkundige waarde is de goodwill.”

Breder dan alleen een financiële analyse alleen

De DCF-methode is niet eenvoudig. “Je moet daarin dus ook inschattingen maken van de strategie van het bedrijf en hoe deze zich verhouden met de belangrijkste ontwikkelingen in de industrie. Wat is de strategische view? Wat is het concurrentievoordeel en hoe houdbaar is dat voordeel naar de toekomst? Hoe attractief is de industrie? Wat is de innovatieve kracht van de onderneming? Hoe vertaal je dat soort vragen naar kasstromen in de toekomst? Uiteindelijk plak je een waardering op het vermogen van de onderneming om met veranderingen om te gaan en daadwerkelijk mee te spelen. Dat is breder dan een financiële analyse alleen. Je moet ook goed nadenken over de (strategische) drivers achter de business.”

Twee varianten van relatieve waardering

Naast de DFC-methoden zijn er ook twee varianten van relatieve waardering. Haanappel: “De comparable transaction-methode gaat uit van een vergelijking. Zijn soortgelijke bedrijven recent verkocht en hoeveel keer de winst of omzet is daarvoor betaald?”

Ook is er de comparable trading-methode: “Een aandelenkoers kun je zo terugrekenen naar een factor voor de pricing. En daar doe je dan afslagen op. Als je een bierbrouwer moet waarderen, kun je een factor keer de winst van Heineken pakken. Maar de kans is groot dat je de winst anders moet beoordelen en er een andere risicobeoordeling aan vast zit. Daar moet je dan rekening mee houden. Het is dan zo dat je daarvoor naast Heineken naar extra referentiepunten zoekt.”

Gezamenlijk beter worden

De belangrijkste reden van het samenvoegen van twee bedrijven is vaak dat je er gezamenlijk beter van wil worden. Je wilt meer waarde creëren dan de som der delen. Haanappel: “Maar uit empirische onderzoeken blijkt dat kostenvoordelen als synergie-effect een grotere kans van slagen hebben dan synergie aan de omzetkant. Denk bij dat laatste aan cross-selling. Dat wetende, hoe kun je dan die potentiële synergie-effecten op waarde schatten? Daarbij komt bij overnames in een sector ook de vraag of de combinatie niet te dominant wordt. Dat dreigde te gebeuren bij Ahold en Delhaize. Toen moesten er van de mededingingsautoriteit winkels worden verkocht. Van die maatregel gaat een negatief effect uit op de oorspronkelijke waardebepaling.”

Schaalvoordelen bestaan meestal niet

Schaalvoordelen bestaan in de meeste gevallen ook niet, bewijst onderzoek steeds opnieuw. Grotere ziekenhuizen presteren bijvoorbeeld niet beter dan kleinere in kwaliteit of doelmatigheid. Hetzelfde zien wij in het bedrijfsleven, groter is doorgaans niet beter. Daarbij blijkt uit onderzoeken dat ten minste de helft van de concentraties mislukt; na een fusie blijven de prestaties meestal achter bij andere bedrijven. Toch lijkt deze constatering intuïtief lastig te omarmen. Door bundeling kunnen per slot van rekening mensen, machines en gebouwen ogenschijnlijk beter worden ingezet.

Het beeld dat ontstaat, is dat veel ondernemingen hun krachten bundelen met de verkeerde bedrijven zonder duidelijk synergie- of kostenvoordeel. Ofwel, grote bedrijven presteren veelal niet beter door geringe samenhang tussen hun onderdelen.

Veel organisaties verschillen sterk in businessmodel, markt of bedrijfscultuur, waar vooraf niet goed bij wordt stilgestaan. Ook schatten organisaties de schaalvoordelen te positief in en houden zij geen rekening met tegenreacties van klanten, concurrenten en leveranciers. Vaak hebben die grote aarzelingen bij schaalvergroting. Verder ontstaat onder medewerkers en aandeelhouders dikwijls weerstand tegen samenvoegingen. Dit kan de top ervan weerhouden om voorgenomen maatregelen ook daadwerkelijk uit te voeren. Tenslotte valt bij concentraties veelal de overnamesom tegen, waardoor ondernemingen dieper in hun portemonnee moeten tasten.

Risico’s en onzekerheden

Dat een fusie of overname niet zonder risico’s en onzekerheden is, blijkt onder meer uit het People Risks in M&A Transactions Report van Mercer. Daarin staat te lezen dat onder meer personeelsbehoud, culturele integratie, evaluatie van leidinggevenden, beloningsbeleid en talentmanagement zorgen voor de meeste kopzorgen bij bedrijfsfusies of –overnames. Culturele integratie is vooral voor Nederlandse organisaties belangrijk, aangezien Nederland de vierde opkoper van Amerikaanse bedrijven ter wereld is.

“Cultuurverschillen tussen bedrijven zie je al in de Randstad de kop opsteken”, aldus Ira Badrising, Principal bij Mercer. “En zelfs daar gebeurt het regelmatig dat fusies en overnames daarop stuklopen. Zowel kopers als verkopers laten ons weten dat ze behoefte hebben aan zo veel mogelijk relevante informatie, inzichten en heel veel praktisch advies. Dat beperkt de risico’s en helpt de waarde van de transactie zo groot mogelijk te maken.”

Russisch roulette

Kilian Wawoe, docent human resource management aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, noemt nog een issue waardoor fusies en overnames vaak mislukken: risico nemen, maar de gevolgen ervan niet hoeven dragen. “Fusies en overnames zijn als Russische roulette, maar dan met iemand anders zijn hoofd. Er zit een groot verschil tussen het nemen van risico en het dragen van risico. De kans dat een fusie of overname lukt, is relatief klein. Maar op het moment dat het niet lukt, krijg je een afkooppremie. En als de fusie of overname wel lukt, krijg je een bonus. Je draagt dus persoonlijk als topman niet de consequenties. En je kunt, als het niet lukt, ook nog de schuld ergens anders leggen. Kortom, wie betaalt de rekening wanneer het misgaat? Je ziet in dit licht ook dat familiebedrijven – en terecht – heel voorzichtig met overnames zijn.”

4 tips

Om een overname toch tot een succes te maken, geven we tot slot vier tips voor een effectieve overnamestrategie.

Zorg voor een pijplijn aan potentiële overnamedoelwitten Breng focus aan Laat u niet teveel leiden door de timing en haast van anderen Zorg voor discipline

