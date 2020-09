George de Booij nieuwe financieel directeur Bovag

George de Booij is aangesteld als de nieuwe financieel directeur van Bovag, zo meldt het bedrijf. De Booij is op 18 september door het verenigingsbestuur benoemd in zijn nieuwe functie, die hij vanaf 1 november zal bekleden. Het driekoppige directieteam van BOVAG is weer compleet. Dat bestaat verder uit algemeen directeur Peter Niesink en directeur strategie en innovatie Hans Bresser.

De Booij RA heeft diverse rollen vervuld bij grote ondernemingen als ABN AMRO en NS. Waaronder directeur Audit bij NS, COO Group Compliance bij ABN AMRO en operationeel CFO bij ABN AMRO Global Services. Daarnaast was hij bestuurder bij het Spoorwegpensioenfonds.

Riskmanagement en pensioenproblematiek

Niesink kijkt uit naar de samenwerking met De Booij. “Hij heeft onder meer verstand van riskmanagement en pensioenproblematiek. Het riskmanagement komt van pas gezien de Bovemij-portefeuille en zijn kennis van het pensioenlandschap is belangrijk vanwege de bijzondere en uitdagende positie van BOVAG in dezen. BOVAG heeft immers enerzijds te maken met pensioenfonds PMT en heeft anderzijds de eigen Cao Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijven.”

De Booij vertelt in een reactie: “Ik kijk uit naar de start op 1 november. Een dynamische en actieve club, waarvan het belang ook tijdens de Covid-19 crisis zeer helder en duidelijk is.”

