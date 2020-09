GroenLinks past wetsvoorstel vertrekboete aan

Groenlinks heeft een nieuwe versie van zijn wetsvoorstel voor een vertrekboete voor bedrijven gepresenteerd. De belangrijkste wijziging is dat de exit-heffing straks niet alleen voor grote bedrijven geldt, maar voor alle bedrijven.

Ook is duidelijk gemaakt dat de taks voor rekening komt van de aandeelhouders en niet van het bedrijf zelf. De wijzigingen staan in een brief van GroenLinks-Kamerlid Snels aan de Tweede Kamer.

Omzeilen Nederlandse dividendbelasting

Met het wetsvoorstel wil GroenLinks voorkomen dat bedrijven de Nederlandse dividendbelasting kunnen omzeilen door naar het buitenland te verhuizen. In eerste instantie zou de vertrekboete alleen gelden voor bedrijven met een omzet van minimaal 750 miljoen euro per jaar. Het voorstel werd daarom gezien als een manier om de verhuisplannen van multinationals als Unilever en Shell te dwarsbomen.

Unilever gaf al aan dat de voorgenomen verhuizing van het hoofdkantoor niet de moeite waard is als het wetsvoorstel wordt aangenomen. Het is overigens nog maar de vraag of er een meerderheid voor het wetsvoorstel is in de Tweede Kamer.

De Raad van State heeft vorige week een advies over de wet aan Snels gestuurd. Voor partijen kan dat oordeel belangrijk zijn voor hun overweging om voor of tegen te stemmen. Maar voorlopig heeft Snels het advies nog niet openbaar gemaakt.