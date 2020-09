‘Herstel Nederlandse export zet niet echt door’

Het herstel van de Nederlandse export zet in augustus niet echt door. Dat meldt ondernemersvereniging voor handel en logistiek evofenedex op basis van de uitkomsten van zijn maandelijkse coronamonitor.

De omzet van de exporterende bedrijven ligt gemiddeld 26 procent lager, tegen een min van 28 procent in juli. Van de ondervraagde bedrijven zegt in augustus nog iets meer dan de helft last te hebben van de coronacrisis. Dat was een maand eerder nog 55 procent.

“We zijn er nog lang niet”

“De monitor bevestigt ons beeld dat we er nog lang niet zijn”, zegt Rob Zomer, manager internationaal ondernemen van evofenedex. “Wij vermoeden dat de stagnatie van het herstel te maken heeft met het oplaaien van het virus in Europa, terwijl het virus in de Verenigde Staten eigenlijk nooit is weggeweest”, aldus Zomer.

Exporterende ondernemingen zijn ook steeds somberder over de duur van de impact van de coronacrisis. In augustus dacht veertig procent ook volgend jaar nog last te houden, tegen procent procent in juli.