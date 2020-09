Herstel wereldhandel zet door in juli

Het herstel van de wereldhandel zet in juli 2020 door met een groei van 4,8 procent. Dat is iets minder dan in juni dit jaar, toen de handel met maar liefst 7,9 procent groeide ten opzichte van de maand mei. Dit blijkt uit de Wereldhandelsmonitor van het Centraal Planbureau (CPB).

Het verdere herstel hangt samen met het feit dat in veel landen de coronamaatregelen verder zijn versoepeld. In de eurozone stijgt de uitvoer met 5,9 procent en de invoer met 4,1 procent. Opvallend is het herstel van de VS met circa 11 procent groei voor zowel invoer als uitvoer. Ook de Chinese uitvoer maakt een flinke sprong (+9,5 procent). De Chinese invoer stijgt slechts met 0,5 procent. Ook in overige ontwikkelde economieën zet het herstel verder door.

Ondanks deze hoopgevende cijfers, is het verlies van het tweede kwartaal nog niet goedgemaakt.