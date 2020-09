‘Initiatiefwetsvoorstel gijzelt en hindert groei bedrijven’

‘Het initiatiefwetsvoorstel ‘conditionele eindafrekening dividendbelasting’ dat bij de Tweede Kamer ligt, tast de fundamenten en openheid van onze economie aan en brengt grote problemen met zich mee voor verschillende groepen ondernemingen in ons land. Het hindert de groei van de bedrijven van morgen en gijzelt bestaande bedrijven met alle grote risico’s voor onze toekomstige welvaart van dien.’ Dat schrijft VNO-NCW in een brief aan de Tweede Kamer.

Boete over winst

“Met dit wetsvoorstel gaat Nederland bedrijven bij vertrek een boete opleggen over alle wereldwijde winst die bedrijven sinds hun oprichting hebben gemaakt. Geen enkel ander land in de wereld doet dat. Dit principe gaat in tegen onze open samenleving die ruimte wil bieden aan alle soorten en maten ondernemers om juist vanuit Nederland hun vleugels internationaal uit te slaan. Dat heeft ons economisch en als samenleving welvarend gemaakt, een groot goed dat we moeten bewaken. Van een hek om Nederland wordt niemand beter”, zei VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer dinsdag bij de opening van de beurs in Amsterdam in het kader van zijn afscheid.

Sterfhuisconstructie

Een heffing op een toekomstig vertrek van het hoofdkantoor maakt investeren in een nieuwe Nederlandse onderneming minder aantrekkelijk. Jonge bedrijven die in Nederland willen groeien zullen lastiger groeikapitaal aan kunnen trekken. Daarnaast zullen reeds in Nederland gevestigde grote internationale ondernemingen hun handelingsperspectief drastisch ingeperkt zien. De ondernemingsorganisatie wijst op het risico dat Nederland voor deze ondernemingen een sterfhuis wordt: bestaande activiteiten worden voortgezet, maar er vindt geen groei en uitbouw van nieuwe activiteiten meer plaats. Bij potentiële investeerders ontstaat veel onzekerheid en vormt investeren in Nederland een serieus risico met deze wet. ‘Dat negatieve uitstralingseffect naar buitenlandse investeerders is nu al voelbaar en zal blijven aanhouden’, staat in de brief.

Met spoed behandelen

Het wetsvoorstel is als spoedwet ingediend. Vanwege de economische repercussies vraagt VNO-NCW de Tweede Kamer om het wetsvoorstel daadwerkelijk met voorrang te behandelen en het advies van de Raad van State zo snel mogelijk openbaar te maken. Ook wordt het kabinet gevraagd om op korte termijn te reageren op het wetsvoorstel.