KPMG: “Fintech investeringen nemen door Covid-19 fors af”

De investeringen in fintech, technologische vernieuwing in de financiële sector, zijn in de eerste zes maanden van dit jaar wereldwijd fors gedaald. Dit blijkt uit de Pulse of Fintech, een onderzoek dat KPMG iedere zes maanden uitvoert naar de wereldwijde investeringen in fintech. In het eerste halfjaar van 2020 werd voor een bedrag van 25,6 miljard dollar in fintech geïnvesteerd. Dat is aanzienlijk minder dan het bedrag van 39,4 miljard dollar dat in de eerste zes maanden van 2019 werd uitgegeven. Vergeleken met het tweede halfjaar van vorig jaar is de daling nog forser. In die periode werd wereldwijd 111 miljard dollar in fintech geïnvesteerd.

Grenzen in fintech gaan vervagen

Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat Covid-19 voor fintechs in heel Europa een grote uitdaging vormt. Nienke Wichers Hoeth, Fintech-partner: “Met name voor beginnende bedrijven met minder liquiditeit. De pandemie creëert echter ook kansen omdat het digitale gedrag van consumenten totaal veranderd is. De vraag naar digitale tools, producten en diensten is fors gestegen en dat biedt goed gekapitaliseerde fintechs talloze nieuwe mogelijkheden. Toch zullen de komende zes maanden moeilijk zijn en zullen startups sterk afhankelijk zijn van de tijd die de economie nodig heeft om te herstellen van Covid-19.”

“Wereldwijd zien wij dat de grote techreuzen en de platformaanbieders de afgelopen maanden zeer actief waren om hun marktaandeel bij consumenten uit te breiden. Het in Indonesië gevestigde ride-hailing-platform Gojek, dat ook actief is in het digitale betalingsverkeer, slaagde erin drie miljard dollar op te halen bij investeerders zoals Google, Tencent, Facebook en PayPal. Het is een goed voorbeeld van het feit dat de grenzen binnen het fintech-domein aan het vervagen zijn. Een ontwikkeling die zal doorzetten nu de grote techbedrijven, de platforms en fintech op zoek zijn naar de gunst van de consument.”

Investeringen gericht op ‘het nieuwe normaal’

Wichers Hoeth constateert dat de inspanningen om Covid-19 te beheersen wereldwijd hebben geleid tot een aanzienlijke verschuiving in het gedrag van consumenten en bedrijven. “Het gevolg is dat bedrijven in toenemende mate zullen investeren in fintech, niet alleen in klantgerichte, digitale technologieën, maar ook in mogelijkheden om hun kosten beheersen en API- and open-datagerelateerde oplossingen om sneller op veranderingen te kunnen reageren. Om marktaandeel te winnen en klanten beter van dienst te kunnen zijn, zullen volwassen fintechs zich blijven uitbreiden naar aangrenzende gebieden.”

“Nu veel beginnende fintechs moeite hebben om langlopende financiering aan te trekken, zal de komende periode echter een toenemende consolidatie onder fintechs te zien geven. Opportunistische investeerders zullen daarbij op zoek te gaan zijn aantrekkelijke deals. Daarnaast zullen overheden over de hele wereld hun aandacht blijven richten op regelgeving, of het nu gaat om de privacy van klanten, open banking of de uitgifte van nieuwe licenties. Hoewel veel regelgeving in principe bedoeld is om consumenten te beschermen, zullen de regels ook worden gebruikt om fintech-investeringen te stimuleren en sectorgroei te stimuleren. De verschuiving in het klantgedrag en de gestegen adoptie van digitale betalingsmodellen en -diensten door consumenten heeft ook de bedrijfsvoering van ondernemingen veranderd. Er is snel en fors geïnvesteerd in digitale kanalen en andere mogelijkheden om in de behoeften van de klant te voorzien. De komende maanden zullen fintech-investeringen er dan ook in toenemende mate op gericht zijn om als onderneming succesvol te kunnen zijn in het ‘nieuwe normaal’.”