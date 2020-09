Kwartiermakers toekomst accountancy presenteren meerjarenplan

De komende jaren gaan deskundigen onder leiding van kwartiermakers Marlies de Vries en Chris Fonteijn aan de slag met de aanbevelingen uit het rapport van de Commissie Toekomst Accountancysector. De twee hebben hun plan en de werkgroepen gepresenteerd.

Naar aanleiding van het CTA-rapport over transparantie en toezicht op accountancy heeft minister Wopke Hoekstra eerder dit jaar aangekondigd de aanbevelingen daarvan op te volgen. In april heeft hij daarom kwartiermakers Marlies de Vries en Chris Fonteijn aangesteld en zij hebben samen met een aankondiging van de werkgroepen een plan gepresenteerd voor hun werkzaamheden de komende jaren.

Werk de komende drie jaar

Kwartiermaker Marlies de Vries is assistant professor Accounting, Auditing en Control aan Nyenrode Business Universiteit en Chris Fonteijn voormalig bestuursvoorzitter van de ACM. Beiden kennen het speelveld daarom goed, zo schreef de minister eerder dit jaar. De komende drie jaar gaan werkgroepen onder leiding van De Vries en Fonteijn praktisch aan de slag met de bevindingen van de Commissie Toekomst Accantancysector.

De twee deskundigen hebben vijf doelen: Ten eerste is dat aanjagen en enthousiasmeren, door partijen uit de hele keten bij elkaar te brengen, discussies te entameren en de voortgang en samenhang van de (uitvoering) van de maatregelen te bewaken. Ten tweede willen ze breed gedragen Audit Quality Indicators (AQI’s) vaststellen om in de toekomst meer objectieve informatie over de kwaliteit van de sector te kunnen verkrijgen. Ten derde komt er onderzoek naar de structuurmodellen en samenwerkingsrelaties van kantoren. Ten vierde moet er een cultuurverandering bewerkstelligd worden.

>> Lees ook: Overgrote meerderheid accountants ziet diensten straks ‘weggeautomatiseerd’ zijn

Voortbouwen op bestaande initiatieven

In de laatste plaats worden werkgroepen met deskundigen uit het vakgebied ingezet om de kwaliteit van accountancy te verbeteren te zien of er kan worden voortgebouwd op bestaande initiatieven. De kwartiermakers richten zich bij dat laatste op:

Proportionele inzet van forensische expertise;

Meer aandacht voor fraude

Meer aandacht voor (dis)continuïteit bij controle;

Stimuleren innovatie in de controle.

Het tijdpad voor de komende jaren ziet er als volgt uit:

Bron: Plan van aanpak kwartiermakers toekomst accountancysector