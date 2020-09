M&A-advieskantoor Risk Capital Advisors opent vestiging in Amsterdam

Risk Capital Advisors krijgt een Nederlands filiaal. Het Londense bedrijf adviseert in de M&A-markt (overnames en fusies) om risico’s als garanties, vrijwaringen, belasting- en milieuverplichtingen te verzekeren. RCA is naar eigen zeggen wereldwijd marktleider op hun terrein. Het Nederlandse kantoor zal geleid worden door M&A-advocaat Rob Faasen.

Meer weten of fusies & overnames? Meld u aan voor de collegereeks

De Amsterdamse vestiging moet de groeiende aanwezigheid van RCA op de Europese markt verstevigen. Volgens het bedrijf is er momenteel een sterk groeiende vraag naar gespecialiseerd M&A-advies. Door de corona-uitbraak is de markt voor fusies en overnames drastisch verstoord. RCA verwacht dat hun adviespraktijk over het verzekeren van transactierisico’s aanzienlijk zal toenemen.

Bloeiende en innovatieve tools

Faasen is verheugd dat hij de kans krijgt om de Nederlandse vestiging op te bouwen. “M&A-verzekeringen zijn bloeiende en innovatieve tools om risico’s in transacties te minimaliseren en grote en complexe M&A-transacties makkelijker te maken in tijden van onzekerheid.”

>> Lees ook: Fusies en overnames: geen garantie voor succes

Stabiliteit en risicobeperking

“Nederland is een groeimarkt. Het valt mij op dat sommige M&A-adviseurs nog steeds geen M&A-verzekeringsoplossingen overwegen voor hun klanten. Maar aangezien klanten te maken hebben met turbulente marktomstandigheden, zijn stabiliteit en risicobeperking van cruciaal belang”, aldus Faasen.