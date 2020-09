Methoden voor bepaling waardecreatie

Aandeelhouderswaardecreatie staat nog steeds hoog genoteerd op de prioriteitenlijstjes van ondernemingen. Managing for value of based value management heeft niet alleen voor beursgenoteerde bedrijven maar ook voor grotere, niet-beursgenoteerde bedrijven de status van een geloofsbelijdenis. Financiële adviesbureaus spelen daar handig op in met concepten die inspelen op dat ondernemingsdoel. Dit artikel bespreekt enkele van die concepten, zoals de residual income (RI), de economic value added (EVA), de economic profit (EP) en de netto discounted cashflow (DCF). Deze begrippen hebben veel met elkaar gemeen maar zijn ook onderscheidend qua benaderingswijze en terminologie.

Vooraf is het van belang onderscheid te maken tussen economische en boekhoudkundige waardecreatie. Het eerste begrip houdt rekening met tijdvoorkeur en is gebaseerd op het berekenen van toekomstige en vervolgens contant maken van free cashflows. Het tweede begrip daarentegen gaat uit van gerealiseerde, niet-geschoonde winstbegrippen en van de boekwaarde van het totaal geïnvesteerd vermogen.

Residual income (RI)

Dupont stuurde zijn onderneming reeds vóór de Eerste Wereldoorlog met behulp van boekhoudkundige kengetallen. Zo ontstond het beroemde Dupontschema (zie Corona en rentabiliteit: kijk nog eens naar de parameters die rentabiliteit bepalen). Hierin fungeert de rentabiliteit van het totale vermogen (RTV) als saluitstuk. De RTV is in dit model het product van de ongeschoonde ebitmarge en omloopsnelheid van de activa (OSA). Zo ontstond al snel het inzicht dat voor het realiseren van een waardestijging van de onderneming de RTV groter moest zijn dan de gemiddelde kostenvoet van het totale vermogen. Voortschrijdend inzicht leerde echter dat de RTV als resultante van boekwaarden niet de ideale stuurvariabele is voor de berekening van aandeelhouderswaardecreatie.

Na de Tweede Wereldoorlog introduceerde en definieerde General Motors de term residual income (RI) als het verschil tussen bedrijfsresultaat (ebit) en het product van de cost of capital en het gemiddeld werkzaam vermogen. Bij de bepaling van de RI wordt nog steeds uitgegaan van boekhoudkundige gegevens. Het geïnvesteerd vermogen is in deze benadering echter niet meer het totale vermogen maar de som van de vaste en vlottende activa minus het niet-rentedragend kort vreemd vermogen. We spreken in plaats van werkzaam vermogen ook wel van capital employed.

Economic value added (EVA)

Stern Stewart & Co introduceren het begrip EVA dat de hiervoor besproken RI als uitgangspunt neemt en deze verder uitwerkt. Zij stellen dat het bepalen van toekomstige kasstromen (net DCF) hachelijk is vanwege de vele onzekerheden die daarmee gemoeid zijn. Daarom moeten de waardemaatstaven in hun concept betrekking hebben op het verslagjaar en objectief meetbaar zijn. Zij sturen met andere woorden op gerealiseerde rentabiliteit. Hierbij hanteren zij de volgende ingrediënten.

Allereerst gaan Stewart & Co uit van de netto operating profit after tax (nopat). Een winstbegrip waarbij het bedrijfsresultaat na belasting is gecorrigeerd voor de mutatie in balanspost te betalen belastingen. Daarnaast is NOPAT hier ook een winstbegrip waarin posten die het bedrijfsresultaat besmetten, zijn geschoond of geëlimineerd. We kunnen daarbij denken aan posten zoals research and development, goodwill, herwaarderingsreserve en latende belastingen.

EVA is dan gelijk aan het verschil in euro’s tussen de geschoonde nopat en de kosten van het werkzaam vermogen. Kosten die bekend staan onder de veel gebruikte naam: de gewogen, gemiddelde vermogenskostenvoet (WACC).

Nopat kunnen we ook in procenten uitdrukken van het werkzaam vermogen. Het resultaat of de uitkomst daarvan noemen we RO(N)CE, de return on capital employed. Er is sprake van waardecreatie indien het verschil tussen RONCE en WACC groter is dan nul. EVA is als maatstaf een heel geschikte methode om waardecreatie te meten. Zij sluit als methode veel meer dan de RI aan bij de cashflow-benadering om de waardecreatie van een onderneming te bepalen.

Economic profit (EP)

Financieel adviesbureau McKinsey maakt in zijn concept gebruik van de financiële begrippen RONCE (return on capital employed) en WACC. De EP-benadering hanteert als uitgangspunt de rendementseis (de WACC) die nodig is om de vermogensverschaffers tevreden te houden. Tegelijkertijd is de EP een indicator die aangeeft hoe groot de winst minimaal moet zijn. In formulevorm is de EP gelijk aan: (RONCE – WACC) x werkzaam vermogen.

Als we nu de RONCE corrigeren voor eenmalige voor- en nadelen, en schonen van besmette posten, krijgen we een gezuiverde of genormaliseerde RONCE die in de haute finance ook wordt aangeduid met de term RAROC, de risk adjusted return on economic capital. De EP is dan gelijk aan (RAROC – WACC) x economic capital. Economic capital kunnen we in deze context het best vertalen met werkzaam of kostendragend vermogen dat ook nog eens contant is gemaakt met de geldende marktrente en dividendgroeimodellen. Veel ondernemingen hanteren EP-groei als de belangrijkste financiële doelstelling in de besturing van de onderneming.

De begrippen EVA en EP hebben veel met elkaar gemeen. Wat vooral verschilt, is de gebruikte terminologie en de perceptie. McKinsey met zijn EP redeneert meer vanuit de aandeelhouder als belegger die geïnteresseerd is in return of capital terwijl Stern Stewart & Co meer redeneren vanuit het bedrijf dat als investeerder vooral kijkt naar de cost of capital.

Netto discounted cashflow (net DCF)

De DCF-methode gaat uit van vrije kasstromen. Deze vrije kasstromen worden gedisconteerd, wat wil zeggen contant gemaakt met behulp van een vermogenskostenvoet (de WACC). Vervolgens trekken we van de som van de contant gemaakte kasstromen de initiële investeringskasstroom af. We houden dan de netto DCF over. Er ontstaat extra aandeelhouderswaarde indien de som van de discounted cashflows groter is dan de initiële investeringen. Anders geformuleerd: zodra de RONCE – zijnde NOPAT/capital employed – groter is dan de WACC is er sprake van aandeelhouderswaardecreatie. In plaats van WACC spreken we ook wel van de hurdle rate.

Riskant aspect in de praktische toepasbaarheid van de netto DCF-methode is de grote mate van onzekerheid die inherent is aan de berekening van toekomstige kasstromen. Het gaat namelijk steeds om schattingen. Daarnaast lokt deze methode ongewenste subjectiviteit, botsing van belangen en niet zelden manipulatie uit.

Einde aan eenzijdige concentratie op aandeelhouderswaardecreatie?

Deze concepten of benaderingswijzen hebben alle gemeen dat zij aansluiten op de exclusieve, zakelijke belangen van aandeelhouders. Het gaat daarbij vooral om het maximaliseren van winst op korte termijn. Er is echter – los van het concept – steeds meer kritiek op deze enige en eenzijdige concentratie op aandeelhouderswaardecreatie. Gevolg is dan ook dat daardoor grote maatschappelijke vraagstukken waaronder duurzaamheid, werkgelegenheid, milieu en ethiek ernstig in het gedrang raken. Er wordt met andere woorden tekort gedaan aan het welzijn van derden en de aarde. We zien gelukkig dat het maximaliseren van aandeelhouderswaarde niet altijd meer het primaire doel is van succesvolle bedrijven. De focus van deze bedrijven ligt op het maatschappelijk verantwoord ondernemen en op financiële stabiliteit op de lange termijn. Kondigen zij de nog zeer prille lente aan van de creatie van maatschappelijke waarde?

Auteur: Drs. J.G.M. de Vries is directeur van Onderwijsbureau Exsultet, econoom, auteur en financieel trainer