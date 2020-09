‘Nederlandse sectoren herstellen moeizaam van coronacrisis’

Door de coronamaatregelen en de dreiging van nieuwe besmettingen kan de Nederlandse economie nog niet op volle kracht opereren. Vanwege die aanhoudende onzekerheid zullen veel sectoren dit jaar moeizaam herstellen. Dat meldt de Rabobank op basis van een onderzoek van economen en sectorspecialisten.

In de horeca en de overige zakelijke dienstverlening, waar onder andere de reis- en uitzendbureaus toe behoren, valt de productie en omzet het sterkst terug. In de bouw moet het dieptepunt nog komen vanwege het laat-cyclische karakter van de sector en de daling in het aantal nieuwe vergunningen, aldus de Rabobank.

De handel, de sector die detail- en groothandel omvat, lijkt zich volgens het onderzoek beter te herstellen dan gedacht. Zo nam in de detailhandel de omzet van onder andere webwinkels in het tweede kwartaal met ongeveer een derde toe vergeleken met een jaar eerder. Ook in het vierde kwartaal verwacht de bank daar grotendeels een positieve omzetontwikkeling.

Grootste krimp achter de rug

Het lijkt erop dat de grootste krimp in de industrie achter de rug is. “Maar vanwege de internationale spanningen zoals de handelsoorlog tussen de VS en China en de Brexit verwachten we geen volledig herstel voor de exportgerichte industrie”, aldus Carin van Huët, directeur sectormanagement bij Rabobank.

De regionale groeiverwachtingen verschillen sterk, omdat het aandeel van sectoren in de economie verschilt per regio. “De krimp valt waarschijnlijk nog enigszins mee in het centrum van het land, terwijl de klap waarschijnlijk het grootst is in andere regio’s”, stelt Rabobank-econoom Rogier Aalders. “Dit zijn vooral industrieregio’s, soms aangevuld met een grote transportsector, zoals Noord- en Zuid-Limburg, Zeeland en delen van Groningen en Friesland.”