Nieuwe samenwerking in de strijd tegen financiële criminaliteit

Een aantal gerenommeerde partijen (Leaseplan, Van Lanschot Kempen, Dun & Bradstreet, BusinessForensics en Protiviti) slaan de handen ineen in de strijd tegen financiële criminaliteit. Met de oprichting van de Dutch Chapter van de Association of Certified Financial Economic Crime Professionals (ACFCS), wordt een platform geboden voor kennisdeling, netwerken en training.

2019 was het jaar waarin we overspoeld werden met tal van gerapporteerde financiële misdrijven. Er werd meer aandacht geschonken aan deze vorm van criminaliteit en er was duidelijk ook meer interesse voor het thema financiële criminaliteit. De belangstelling en gebeurtenissen waren gericht op alle sectoren en alle typen financiële misdrijven. Dit heeft ertoe geleid dat Protiviti en BusinessForensics het ACFCS-platform naar Nederland hebben gehaald en op zoek zijn gegaan naar andere professionals om gezamenlijk het bestuur van de Nederlandse Chapter te vormen.

Sterk netwerk opzetten

Het Nederlandse Chapter van de Association of Certified Financial Crime Specialists heeft als missie om een sterk netwerk van financiële criminaliteitsbestrijders op te zetten. Om deze missie te kunnen bereiken zetten zij de ACFCS-leden en het netwerk van financiële criminaliteitsbestrijders centraal. Het Chapter hanteert een gezamenlijke aanpak waarin nuttige trainingen worden gefaciliteerd voor financiële criminaliteitsbestrijders om hen te voorzien van de juiste middelen om de criminelen voor te kunnen zijn.

Het Chapter brengt financiële criminaliteitsbestrijders samen uit alle sectoren en organiseert evenementen waar het delen van casuïstiek en het analyseren en ontdekken van financiële criminaliteit centraal staat. Daarnaast wil het Chapter studiegroepen opzetten om specialisten te ondersteunen in het behalen van de ACFCS-certificering door middel van het bijbehorende examen. Nieuwe ACFCS leden worden onderdeel van een netwerk waarbij kennis wordt gedeeld met en door leden.

Groeiende noodzaak

Voorzitter Ruth Post over de Chapter missie: “Financieel economische criminaliteit is altijd slecht voor de economie, een verslechterende economie als deze, werkt helaas ook weer (nieuwe vormen van financieel-economische) criminaliteit in de hand. De mogelijke vlucht die dat de komende tijd zal nemen maakt dat we waakzaam moeten zijn op kwetsbaarheden en dat alles in een zwaar veranderende omgeving. Wij zien dan ook een groeiende noodzaak om uit de silo’s van organisaties of vakgebieden te stappen en samen te werken in de strijd tegen nieuwe vormen van financieel-economische criminaliteit.”