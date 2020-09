Oppositie blijft boos over investeringskorting voor bedrijven

De tijdelijke belastingkorting die het kabinet wil geven aan bedrijven die ondanks de crisis blijven investeren, kan ook na nadere uitleg op weinig enthousiasme van de oppositie rekenen. Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Fiscaliteit) benadrukte dinsdag dat de regeling (de BIK) vooral het midden- en kleinbedrijf zal helpen, maar de partijen blijven kritisch.

Bedrijven kunnen de korting verrekenen met de loonheffing. Het kabinet hoopt zo dat bedrijven investeringen blijven doen, waardoor ook banen worden gecreëerd. Minister Eric Wiebes (Economische Zaken) noemde het opdrogen van private investeringen in de coronacrisis “zijn grootste nachtmerrie”. Voor de maatregel is de de komende twee jaar bij elkaar vier miljard euro beschikbaar.

Wat is het doel?

“De vraag is vooral: wat is nu precies het doel van die BIK, banen behouden of investeringen behouden?” zei GroenLinks-Kamerlid Bart Snels. Hij vroeg zich ook af waarom de korting “structureel in de boeken blijft staan” als het om een tijdelijke crisismaatregel gaat. De Kamer krijgt wel erg weinig uitleg over de regeling, mopperde Snels. “Over veel dingen kunnen we het politiek oneens zijn, maar we kunnen het er wel over eens zijn dat een regeling wettelijk onderbouwd moet zijn.”

DENK’er Farid Azarkan neemt evenmin genoegen met de “twee alinea’s” uitleg van het kabinet, dat het definitieve voorstel pas volgende week naar de Kamer verwacht te sturen. “Als we twee miljard uittrekken, dan hebben we de plicht om uit te leggen waarvoor dat nodig is.”

“Baancreatie slechts de verpakking”

Volgens SP-Kamerlid Mahir Alkaya is het belastingvoordeel geen middel om banen te creëren, maar lijkt het er juist steeds meer op “dat de korting aan het bedrijfsleven het echte doel is en dat baancreatie slecht de verpakking is”. Bij liberale partijen is de neiging om te bezuinigen volgens de socialist omgeslagen in een “drang om miljarden publiek geld te stoppen in private bedrijven”. Ook Alkaya baalt dat de onderbouwing van de regeling uitblijft. “Niemand weet wat het plan is van het kabinet.”

De financiële specialisten van partijen spraken met de bewindspersonen op het ministerie van Financiën over de plannen voor het komende jaar. PvdA-Kamerlid Henk Nijboer vindt het onbehoorlijk dat de Kamer dit moet doen zonder de onderbouwing van de korting. “Niet uitgewerkt”, zei hij over de regeling. “Een cadeau op zoek naar het juiste papier.”