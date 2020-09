Overgrote meerderheid accountants ziet diensten straks ‘weggeautomatiseerd’ zijn

82 procent van de accountants- en administratiekantoren denkt dat zijn eigen dienstverlening op termijn grotendeels zal worden geautomatiseerd. De toegevoegde waarde van deze kantoren voor ondernemend Nederland zal in de toekomst nog meer liggen op het adviesvlak.

Dat blijkt uit onderzoek van Unit4 Bedrijfssoftware. Het onderzoek, dat van 25 maart tot en met 20 juni 2020 onder 118 accountants en administrateurs in Nederland en Nederlandstalig België is gedaan, toont aan dat, om te overleven, men zal moeten investeren in moderne technologie en de ontwikkeling van nieuwe diensten.

Meeste focus op digitale transformatie

Het realiseren van digitale transformatie heeft bij 58 procent van de accountants- en administratiekantoren de meeste focus. Tegelijkertijd noemen ze het ontwikkelen, uitbreiden en optimaliseren van hun onlinedienstverlening ook direct als hun grootste uitdaging (42 procent). ”Dat is niet zo gek”, zegt Joris van Leeuwen, Chief Commercial Officer (CCO) bij Unit4 Bedrijfssoftware. ”Het feit dat 82 procent van de kantoren bang is dat hun werk straks geautomatiseerd is, levert veel vragen bij ze op: in welke online tools en diensten moet nu geïnvesteerd worden om daar straks de vruchten van te plukken?”

Betere grip op de business

Een direct antwoord op die vraag hebben de respondenten niet. Wel geven ze aan dat het vinden en binden van mensen met de juiste skills en expertise een belemmering is voor hun groei: 42 procent van de accountants- en administratiekantoren zegt dat het aannemen en behouden van nieuwe medewerkers een van hun grootste uitdagingen is, meer moeten gaan adviseren (38 procent) is een andere grote uitdaging.

Toegevoegde waarde

“Wij geloven in de voortdurende toegevoegde waarde van accountancy voor ondernemend Nederland. Juist als de standaardtaken van een accountant of administrateur worden geautomatiseerd, blijft er meer tijd over om klanten op het juiste moment voorzien van slimme inzichten en advies over kansen, risico’s en verplichtingen. De accountants die wij spreken, vinden die adviserende rol ook veel interessanter dan het simpelweg verwerken van administraties”, zegt Van Leeuwen.

“Om de toekomstige druk op de omzet het hoofd te bieden en over te schakelen naar nieuwe, hoogwaardige adviesproposities, is het van belang dat accountants- en administratiekantoren investeren in moderne technologie. Data levert immers inzichten op waar accountants- en administratiekantoren aanvullende dienstverlening mee kunnen ontwikkelen.”