Peter Hein van Mulligen: “Angst voor corona veroorzaakt grootste schade”

De Nederlandse economie krijgt vanwege de coronacrisis harde klappen, met een diepe recessie tot gevolg. Als hoofdeconoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) volgde Peter Hein van Mulligen de ontwikkelingen de afgelopen maanden op de voet. In gesprek met Executive Finance duidt Van Mulligen de crisis en beschouwt wat ons mogelijk allemaal nog te wachten staat.

Het bruto binnenlands product (bbp) daalde in het tweede kwartaal van 2020 met 8,5 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Een dergelijke krimp is volgens het CBS niet eerder gemeten. De krimp is voor meer dan de helft toe te schrijven aan de sterk gedaalde consumptie door huishoudens. Verder namen ook de investeringen en de invoer en export sterk af. De krimp in Nederland was wel kleiner dan gemiddeld in de eurozone en in de ons omringende landen zoals Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en België.

Van pandemie naar economische crisis

Het is volgens Van Mulligen geen unicum dat een pandemie een economische crisis veroorzaakt. “Op een kleinere schaal zagen we dat ook in Zuidoost-Azië in 2003, toen daar een SARS-uitbraak was. Het spreidde zich niet uit naar de rest van de wereld, het was een lokale pandemie, maar had zeker economische consequenties. Het coronavirus heeft zich over de hele wereld genesteld en overal ontstaan dezelfde patronen. Het slaat heel geconcentreerd toe in bepaalde sectoren. Dat zijn sectoren waar mensen automatisch veel in contact komen met anderen. Denk aan de horeca, maar ook theaters, pretparken en eigenlijk alles waar veel mensen bij elkaar komen. Die sectoren liggen of lagen helemaal plat.”

Krimp op oorlogsniveau

Als gevolg van een lockdown ging in Nederland onder andere de horeca tijdelijk op slot en werden evenementen verboden. In verschillende landen waren de maatregelen strenger, maar er zijn ook landen waar het veel lichter was. “Neem Zweden, waar de maatregelen niet zo ver gingen. Maar ook Zweden had in het tweede kwartaal te maken met een forse economische krimp. Het is het virus dat de schade teweegbrengt. Op een manier die we niet eerder hebben gezien. Al deze landen hebben een economische krimp meegemaakt die je normaal gesproken alleen in oorlogssituaties ziet.”

Structuur van economie bepalend voor impact

In Europa werden ook de economieën van Duitsland en Spanje hard getroffen door de coronacrisis, maar niet op dezelfde manier. Van Mulligen: “De mate waarin een land last heeft van het coronavirus, heeft te maken met de structuur van de economie. In Spanje zijn toerisme en horeca een heel belangrijk onderdeel van de economie, groter dan in Zweden. Duitsland kent een omvangrijke industrie. Denk aan autofabrieken, maar ook consumentenelektronica. De fabrieken moesten sluiten. Deels om besmettingsgevaar te voorkomen, maar ook omdat internationale productieketens helemaal overhoop lagen.”

Nieuwe vaatwasser

Van Mulligen maakte dit persoonlijk mee. “Ik had in juni een nieuwe vaatwasser besteld en normaal gesproken wordt zo’n apparaat binnen een paar dagen geleverd. Nu heeft het bijna twee maanden geduurd omdat de betreffende fabrikant niets kon leveren. De fabriek lag zelf een tijdje stil, maar zij kon ook geen onderdelen uit bijvoorbeeld China krijgen. Daar heeft de Duitse economie enorm onder geleden. Dergelijke zaken spelen een veel grotere rol dan de maatregelen die genomen worden om het virus in te dammen.”

Angst voor besmetting veroorzaakt grootste schade

“Als er een heel strenge lockdown is en mensen de deur niet uit mogen, dan kan dat het economische leed nog wel wat verscherpen. Alleen de grootste schade is dat mensen het zelf mijden. Mensen in Zweden zijn, ondanks dat het wel mocht, minder vaak naar cafés, concerten en theaters gegaan. Simpelweg om een besmetting te vermijden. De angst voor besmetting, de angst voor het virus heeft de grootste economische schade veroorzaakt. Veel meer dan de lockdownmaatregelen die zijn genomen.”

Een wake-up call

In het eerste kwartaal werd de economische crisis in Nederland ingezet. Dit nadat de eerste gevallen zich voordeden in Noord-Brabant. Mensen werden geconfronteerd met het feit dat corona hier ook voet aan de grond had gekregen en de gevolgen waren heftig. Van Mulligen: “Aanvankelijk was het virus er alleen in China en toen dachten mensen nog: dat is ver weg. Maar toen dook het virus ook op in Italië, met name in Noord-Italië. Dat is een van de meest welvarende regio’s van de wereld en de impact was daar zeer heftig. Voor veel Nederlanders was dit een wake-up call dat het wel eens heel ernstig kon worden.”

“Nederlanders hebben daar hun gedrag op aangepast. Er werd gehamsterd in de supermarkt omdat mensen er rekening mee hielden dat er mogelijk problemen zouden ontstaan met de bevoorrading. Contacten met anderen werden vermeden om risico op besmetting te voorkomen. Toen het aantal coronabesmettingen duidelijk aan het afnemen was, gingen we er meer op uit, maar je ziet toch weer een toename. Er wordt verschillend op gereageerd, maar voor veel Nederlanders is het duidelijk dat we nog lang niet klaar zijn met corona.”

Economische klap geen verrassing

Voor het CBS is het bbp de belangrijkste indicator om te meten of er sprake is van economische groei of krimp. Daarnaast spelen consumenten- en producentenvertrouwen ook een grote rol. Van Mulligen erkent echter dat zonder deze indicatoren iedereen had kunnen zien aankomen dat de Nederlandse economie een klap zou krijgen. “Het verrassende was alleen dat je al snel een reactie zag in cijfers over de arbeidsmarkt. In tijden van een economische omslag gaan bedrijven niet direct mensen aannemen of ontslaan. Dat vergt wat aanpassingstijd, maar dat was nu niet het geval. Mensen werden relatief snel ontslagen.”

Voorspelling is lastig

De hoofdeconoom van het CBS vindt het lastig om te voorspellen hoe schadelijk de coronacrisis gaat zijn voor de economie op de lange termijn. “Het verloop van het virus is lastig te voorspellen, laat staan de economische gevolgen daarvan. Alle scenario’s die er zijn, gaan uit van een zware economische krimp voor dit jaar. Afhankelijk van hoe lang het duurt voordat corona bedwongen is, met een eventueel vaccin, is het maar wachten hoe lang dat zo blijft. Als het virus overwonnen is, kan het herstel ook vrij snel optreden. De structuur van onze economie was voor de crisis goed. Nederland zat voor corona in een lange tijd van economische expansie doordat er veel banen bijkwamen. Die structuur is niet opeens weg, maar hoe langer de crisis gaat duren, hoe sterker het ook gaat knagen aan die onderliggende structuur. Dus dan kan het ook het systeem aantasten en kan het zo maar eens langer gaan duren voordat de economie helemaal weer hersteld is. Daar zit nog veel onzekerheid.”

Coronacrisis zorgt voor verandering

De coronacrisis zorgt wereldwijd voor een grote schok en kan ook voor een (economische) verandering zorgen. Dat is niet per se vervelend, stelt Van Mulligen. “Te denken valt aan het thuiswerken. Voor de coronacrisis gebeurde dat wel, maar was dat bij veel bedrijven nog geen standaard. In veel gevallen werd het zelfs afgekeurd en was men er niet blij mee. Nu moet het en lukt het ook. Producten zoals Zoom, Google Hangouts en MS Teams, waarmee thuiswerken gefaciliteerd wordt, maken zelfs een groei door. Ook wordt de noodzaak van een goede internetverbinding duidelijk.”

In Nederland zijn we verwend met een vrij goede infrastructuur, stelt Van Mulligen. “In een land als Duitsland is dat heel anders. Op het gebied van technologie loopt Duitsland duidelijk achter. Op sommige plekken heb je daar niet of nauwelijks mobiele dekking. Daar merk je ook dat een coronacrisis als een aanjager kan fungeren om dat te verbeteren. Het kan op lange termijn een enorme boost geven aan innovatie en daarmee samenhangend ook economische groei. Net zoals de Tweede Wereldoorlog een economische spurt heeft veroorzaakt in het na-oorlogse Duitsland, kan corona op de lange termijn een impuls geven aan technologische ontwikkeling. Op het gebied van IT-ontwikkeling bijvoorbeeld.”

De coronacrisis kan op lange termijn een enorme boost geven aan innovatie en daarmee samenhangend ook economische groei

Veranderen is ingewikkeld

Door de coronacrisis worden verschillende bedrijven gedwongen om veranderingen door te voeren, waar dat anders nog wel eens de nodige moeite kost. Van Mulligen: “Wat je vaak ziet is dat als een bedrijf een technologisch pad is ingeslagen, men daaraan vasthoudt. Het pad is succesvol en het heeft in het verleden altijd gewerkt. Veranderen kost energie, tijd en geld en is ingewikkeld.”

“Dat zagen we ook na de Tweede Wereldoorlog. Duitsland lag helemaal in puin en moest automatisch dingen anders doen. In Groot-Brittannië was dat helemaal niet zo. Dat land had wel wat oorlogsschade geleden, maar niet te vergelijken met Duitsland of veel andere landen in centraal Europa. Het kon min of meer op dezelfde voet verdergaan. Het gevolg was dat na de Tweede Wereldoorlog veel continentale landen Groot-Brittannië al snel overvleugelden. Hetzelfde zie je nu in de IT-technologie. Daar was Duitsland jarenlang een achtervolger in. Er was een florerende auto-industrie, dus investeren in IT was geen noodzaak. Een crisis als de coronacrisis kan een soort van wake-up call zijn en dwingen om daarin te investeren. Met als gevolg dat de Duitse economie daar op termijn ook weer van profiteert. Het is alleen wrang dat daar soms dit soort nare crises voor nodig zijn.”

Over Peter Hein van Mulligen

Van Mulligen studeerde algemene economie aan de Universiteit van Groningen en behaalde daar in 1997 zijn doctoraalexamen. Hij was vervolgens assistent in opleiding aan de universiteit en promoveerde in 2003 op een proefschrift op het gebied van prijsindexcijfers. Van Mulligen ging in 2002 als onderzoeker aan de slag bij het CBS en werd in 2010 hoofdeconoom en woordvoerder op het gebied van economische publicaties. Van Mulligen werd in januari 2019 de winnaar van het televisieprogramma De Slimste Mens.