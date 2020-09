Vanwege de ongunstige economische ontwikkelingen als gevolg van de coronacrisis komt het voor dat lessors/verhuurders een tegemoetkoming doen aan lessees/huurders door huurbedragen tijdelijk te verlagen of uitstel van betaling te verlenen. Daar waar leasebedragen tijdelijk worden verlaagd, komt de vraag op hoe deze verlaging in de jaarrekening moet worden verwerkt.

De Richtlijnen gaan niet specifiek op deze situatie in. De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) wil ingeval van operationele leases, en bij financiële leases uitsluitend voor de lessee, toestaan om deze verlaging toe te rekenen aan de periode waarop de verlaging betrekking heeft. De RJ stelt voor een dergelijke verwerking op te nemen in nieuwe alinea’s 206a en 211a (voor lessees), en 313a (voor lessors) van hoofdstuk 292 ‘Leasing’.

Voor micro- en kleine rechtspersonen wordt een overeenkomstig voorstel gedaan voor nieuwe alinea’s 107a en 111a in hoofdstuk B11 ‘Leasing’. Bij financiële leases wordt voor lessors in alinea 309a voorgesteld dat de vermindering van de leasevordering direct in de winst-en-verliesrekening wordt verwerkt.

Deze verwerkingswijze is onderdeel van de grondslagen voor de bepaling van vermogen en resultaat en wordt daarom op grond van artikel 2:384 lid 5 BW in de toelichting vermeld. De voorgestelde alinea’s inzake operationele leases behandelen alleen daadwerkelijke verminderingen en vrijstellingen van betaling van operationele leases.

De effecten van uitstel van betaling betreffen slechts de tijdswaarde van geld, en zullen doorgaans voor operationele leases niet van materiële invloed zijn op vermogen en resultaat. Voor uitgestelde betalingen worden verplichtingen en vorderingen opgenomen door lessees respectievelijk lessors in overeenstemming met de algemene uitgangspunten. Voor financiële leases heeft uitstel van betaling wel gevolgen voor de waardering van leasevorderingen en -verplichtingen.

RJ-Uiting 2020-12: ‘Tijdelijke huur- en leaseverlagingen vanwege de coronacrisis’ kunt u hier downloaden. De RJ nodigt u uit tot het inzenden van reacties en commentaren op deze RJ-Uiting. Deze kunnen tot uiterlijk 31 augustus 2020 worden ingediend bij het RJ-secretariaat, bij voorkeur per e-mail.