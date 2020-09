RJ-Uiting over verslaggeving tegemoetkoming NOW-regeling

In zijn nieuwste Uiting gaat de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) in op praktijkvragen wat betreft de verslaggeving van de tegemoetkoming in de loonkosten wegens de coronacrisis, oftewel de NOW.

Om de praktijk te ondersteunen geeft de Raad in RJ-Uiting 2020-13 nadere guidance ten aanzien van de verwerking, presentatie en toelichting van de tegemoetkoming in de loonkosten uit hoofde van de NOW-regeling in de jaarrekening of in een tussentijds bericht. De tekst van de Uiting is gebaseerd op de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor middelgrote en grote rechtspersonen. Deze guidance is echter ook van toepassing op kleine rechtspersonen op grond van de bepalingen opgenomen in B17 ‘Overheidssubsidies’.

Verwerking en presentatie tegemoetkoming

De RJ gaat in de Uiting in op de verwerking en presentatie van de tegemoetkoming in de loonkosten, de verwerking als balansdatum valt in de periode waarop de tegemoetkoming in de loonkosten betrekking heeft, de terugbetalingsplicht en de toelichting waarbij de omvang van de in de verslagperiode in de jaarrekening verwerkte tegemoetkoming wordt vermeld, indien deze vermelding bijdraagt tot het inzicht dat de jaarrekening of tussentijdse bericht geeft.

RJ-Uiting 2020-13: ‘Verslaggeving tegemoetkoming NOW-regeling’ kunt u hier downloaden. De RJ nodigt u uit tot het inzenden van reacties en commentaren op deze RJ-Uiting, bij voorkeur per e-mail.