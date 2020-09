Strafrechtelijke onderzoeken gestart wegens fraude coronanoodsteun

Er zijn veertig officiële strafrechtelijke onderzoeken gestart naar ondernemers die mogelijk hebben gefraudeerd met steunmaatregelen als NOW. Het gaat daarbij om bedrijven waar de daadwerkelijke verliezen scherp verschillen met de inschattingen en waarbij wordt vermoedt dat de loonsom is gemanipuleerd.

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de afgelopen maanden zo’n negenhonderd meldingen van fraudevermoedens met coronanoodsteun ontvangen, zo meldt de NOS. De Inspectie SZW verzamelt meldingen van onder meer de Nederlandse banken via de FIU, uitkeringsinstantie UWV en van mensen die melding maken aan de Inspectie via de website. Er zijn veertig strafrechtelijke onderzoeken gestart over oneigenlijk gebruik van steunmaatregelen als de NOW, TVL (TOGS) en Tozo.

Het gaat om de grootste bedragen bij de tegemoetkoming in de loonkosten (NOW). Werkgevers zouden daarbij mogelijk de loonsom manipuleren. De inspectiedienst bekijkt in deze gevallen of er aanknopingspunten zijn voor verder onderzoek, bijvoorbeeld om te zien hoe de behaalde omzet zich verhoudt tot het ingeschatte omzetverlies en of bedrijven hogere loonkosten opgeven dan de lonen die zijn uitbetaald.

Steun komende maanden

Bij de steunmaatregelen is vanwege de druk van de crisis in maart besloten om eerst een voorschot uit te keren met een minimale controleslag vooraf en voornamelijk achteraf te controleren en terug te vorderen waar nodig. De Algemene Rekenkamer schreef vorige week aan de Tweede Kamer dat dit ondernemers onnodig in de problemen brengt, als bijvoorbeeld de raming en de praktijk ver uit elkaar liggen, en adviseerde om voor de NOW 3.0 vooraf te controleren.

Voor de nieuwe steunperiode vanaf oktober worden momenteel de puntjes op de i gezet. De uitrol van het nieuwe pakket start officieel naar verwachting halverwege november, met de opening van de loketten bij UWV voor de tegemoetkoming loonkosten en RVO voor de tegemoetkoming vaste lasten. Deze subsidies worden gefaseerd afgebouwd met hogere eisen, een verhoogde drempel en een verlaging van de subsidie in stappen van drie keer drie maanden.

Eindafrekening binnenkort

Bedrijven kunnen vanaf volgende week een aanvraag indienen voor de eindafrekening van NOW 1.0, over het tijdvak maart, april en mei. UWV kijkt naar de daadwerkelijke omzetdaling in het eerste subsidietijdvak. Afhankelijk van die praktijkdaling wordt de subsidie aangevuld. Het kan ook voorkomen dat het bedrijf het beter heeft gedaan dan eerder ingeschat en het omzetverlies lager is dan begroot. In dat geval moet er subsidie worden terugbetaald. Ook daalt het subsidiebedrag als de loonsom is gedaald.