Theranos-oprichter Holmes wordt geestelijk onderzocht

Elizabeth Holmes, de voormalig topvrouw van het omstreden Amerikaanse bloedtestbedrijf Theranos, wordt geestelijk onderzocht. Dat blijkt uit rechtbankstukken waarin de openbare aanklagers toestemming wordt gegeven haar mentale gesteldheid te laten beoordelen.

Holmes vindt dat ze niet onderzocht hoeft te worden. Maar de rechtbank oordeelt anders nadat het haar niet lukte aan te tonen dat ze geestelijk niet in orde is. Ze hoopte zo onder vervolging voor strafbare feiten uit te komen. Omdat Holmes ter verdediging een Amerikaanse klinisch psycholoog als getuige wil opvoeren, vindt de rechter dat de aanklagers haar eveneens mogen laten onderzoeken.

Theranos was enkele jaren geleden op papier miljarden dollars waard, en Holmes als aandeelhouder miljardair. In 2018 hield het bedrijf op te bestaan nadat bleek dat het de boel bedotte. De onderneming bleek het gros van zijn tests uit te voeren met ‘gewone’ apparatuur, niet met vernieuwende technologie die op basis van één druppel bloed analyses kon vaststellen.

Strafzaak in maart 2021

De onderneming trof een schikking met de Amerikaanse beurswaakhond SEC in een zaak die draaide om fraude en misleiding van beleggers. Theranos was een blikvanger in Silicon Valley, mede door topvrouw Holmes. Wegens haar voorliefde voor coltruien en boude uitspraken werd ze vaak vergeleken met Apple-oprichter Steve Jobs. Haar strafzaak dient naar verwachting in maart 2021.