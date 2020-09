Update coronacrisis: economisch beeld wat minder negatief, overheidstekort stijgt met miljarden

Executive Finance biedt periodiek, als daar aanleiding toe is, een overzicht van de gebeurtenissen rondom de coronacrisis. Dit keer gaat het over het economische beeld dat minder negatief is geworden en een economische krimpt van 8,5 procent in tweede kwartaal.

Economisch beeld wat minder negatief

Het conjunctuurbeeld is in in september wat minder negatief dan een maand eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In de zogeheten conjunctuurklok van het statistiekbureau, van half september, presteren elf van de dertigindicatoren slechter dan hun langjarige trend. De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus hebben voor veel indicatoren in de klok vanaf maart grote invloed, merkt het CBS op.

De economie is in het tweede kwartaal met 8,5 procent gekrompen ten opzichte van het vierde kwartaal van vorig jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van een tweede raming, die gelijk is aan een eerste berekening.

De tweede berekening van het bruto binnenlands product (bbp) wordt ongeveer negentig dagen na afloop van het kwartaal gepubliceerd. Ten opzichte van een jaar eerder kromp de economie in de meetperiode overigens met 9,4 procent. Volgens de eerste berekening was dat 9,3 procent.

De overheid gaf in de eerste helft van het jaar bijna vijftien miljard euro meer uit dan zij ontving. Dit kwam voornamelijk door de maatregelen van het kabinet om de economie tijdens de coronacrisis te ondersteunen. Deze maatregelen kostten tot zover ongeveer veertien miljard euro, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De overheidsschuld steeg met 47 miljard euro tot 442 miljard euro.

De overheidsfinanciën werden het tweede kwartaal gedomineerd door corona, merkt het statistiekbureau op. Waar de overheid het eerste kwartaal nog ruim 9 miljard euro overhield, belandde het saldo van inkomsten en uitgaven over het tweede kwartaal met min 24 miljard euro diep in het rood.

Winsten bedrijven licht gedaald

De winsten van niet-financiële bedrijven zijn, ondanks de sterke economische krimp in het tweede kwartaal, maar licht gedaald. Het inkomen van huishoudens bleef op peil en toonde ondanks de coronacrisis zelfs een lichte stijging. Dat constateert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Door de crisis namen de inkomsten weliswaar af, maar deze werden grotendeels gecompenseerd door miljarden aan corona-gerelateerde subsidies.

Ook zijn de belastingafdrachten, de dividenduitkeringen en de consumptie in het tweede kwartaal afgenomen. Hierdoor spaarden niet-financiële bedrijven en huishoudens samen 22 miljard euro meer dan een jaar eerder. De in het binnenland behaalde winst van de niet-financiële bedrijven was in het tweede kwartaal 1,2 miljard euro hoger dan een jaar eerder. Zonder de 12,5 miljard euro aan corona-gerelateerde subsidies zou de winst veel lager geweest zijn dan een jaar eerder, merkt het CBS op.

Rekenkamer: controleer aanvragen coronasteun ook vooraf

Het kabinet zou er goed aan doen bij een nieuwe ronde coronasteun voor bedrijven meer aandacht te geven aan controle vooraf, om misbruik te voorkomen. Dat zegt de Algemene Rekenkamer, die onderzocht heeft gedaan naar de doelmatigheid van de loonkostenregeling voor ondernemers die door de crisis veel omzet zijn misgelopen.

De Rekenkamer begrijpt dat de oorspronkelijke regeling dit voorjaar “in zeer bijzondere omstandigheden” en onder grote tijdsdruk tot stand is gekomen. Maar nu ervaring is opgedaan met de regeling, biedt dat volgens het rapport wellicht ruimte om ook bij de aanvraag al controles te laten plaatsvinden.

De regeling is nu zo vormgegeven dat aanvragers achteraf te maken kunnen krijgen met terugvorderingen. De Rekenkamer waarschuwt dat ook mensen “die te goeder trouw zijn” daardoor in de problemen kunnen komen, en verwijst daarbij naar de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst.

‘Britse coronamaatregelen hebben beperkt effect op economie’

De strengere maatregelen die de Britse regering aankondigde om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, hebben maar beperkt impact op de economie. Dat stellen kenners van Bloomberg Economics (BE). Wel is het zo dat de zorgen over corona toenemen, wat mogelijk een negatief effect kan hebben.

De Britse economie zal na een groei van 17 procent in het derde kwartaal van dit jaar in het slotkwartaal van 2020 met nog 1 procent stijgen, aldus de marktkenners. Ook aan het begin van 2021 zal de groei maar beperkt zijn. Alles bij elkaar zal het bruto binnenlands product begin volgend jaar 7,5 procent onder het niveau van voor de crisis uitkomen.

De Britse premier Boris Johnson kondigde eerder deze week nieuwe maatregelen aan om de zich snel versnellende tweede golf van het coronavirus te stoppen. Onderdeel van het pakket maatregelen is het advies dat mensen weer vanuit huis moeten werken als ze dat kunnen. Ook zullen er nieuwe beperkingen komen voor cafés en restaurants. Verder wordt het gebruik van mondkapjes uitgebreid.

‘Wereldwijd 500 miljoen banen weg door coronacrisis’

De coronacrisis zorgt voor meer schade aan de arbeidsmarkt dan eerder werd aangenomen. De internationale arbeidsorganisatie ILO verwacht dat wereldwijd vijfhonderd miljoen banen weggevaagd worden door de crisis. Daarbij zal het herstel ook trager zijn dan eerder voorzien.

Het aantal gewerkte uren dit jaar ligt volgens de ILO “aanzienlijk lager” dan waar eerder rekening mee werd gehouden. In het tweede kwartaal lagen de uren zo’n zeventien procent onder het niveau van eind vorig jaar. Dat komt overeen met een half miljard banen, honderd miljoen meer dan bij een eerder raming in juni.

De organisatie schat in dat het verlies van inkomen wereldwijd, exclusief de compensatie van steunprogramma’s van overheden, tot dusver op 3500 miljard dollar uitkomt.

‘Kopzorgen ondernemers over trage coronatests’

Trage coronatests en zorgen over investeringen bezorgen ondernemers in Nederland duidelijk hoofdbrekens. Dat komt naar voren uit een enquête van ondernemersverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland onder 108 brancheorganisaties.

De helft van de ondervraagden geeft aan dat medewerkers met coronaklachten sneller getest moeten kunnen worden en nog belangrijker sneller een uitslag krijgen. Te vaak gebeurt het dat personeel nodeloos thuis moet blijven, zo klinkt het.

Investeren in crisistijd blijkt voor veel ondernemers lastig. Bijna de helft van de brancheorganisaties zegt dat het virus negatief tot zeer negatief uitpakt als het gaat om investeringen. Daar staat tegenover dat 46 procent geen negatieve impact meldt en dat 3 procent er in is geslaagd om meer te investeren.

Corona drukt dienstenhandel met buitenland

De coronacrisis heeft de internationale handel in diensten flink geraakt. Dat constateert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In het tweede kwartaal daalde de Nederlandse dienstenexport met 12 procent in vergelijking met een jaar eerder naar 52,8 miljard euro. De dienstenimport daalde met 17 procent.

In het eerste kwartaal van dit jaar waren de dienstenexport en -import nog respectievelijk 3 en 5 procent hoger dan een jaar eerder. Dat was een veel kleinere stijging dan de afgelopen jaren: van 2017 tot en met 2019 steeg de internationale handel in diensten gemiddeld met 13 procent per jaar.