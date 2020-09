Vooruitblik op Prinsjesdag

Hoe anders Prinsjesdag er dit jaar ook uit zal zien, ook deze keer worden de fiscale plannen voor het volgende jaar ontvouwd. Wat heeft 2021 fiscaal in petto? Een kleine vooruitblik.

Coronacrisis

Om ondernemers in de coronacrisis te steunen, heeft het kabinet het mogelijk gemaakt om de betaling van een groot aantal belastingen uit te stellen. Deze uitstelregeling loopt tot 1 oktober a.s. Wat het betalen van de uitgestelde belastingen betreft, heeft het kabinet besloten dat ondernemers van 1 januari 2021 tot 1 januari 2023 de tijd hebben om de schuld in maximaal 24 gelijke maandelijkse termijnen af te lossen. Nieuw opgekomen betalingsverplichtingen moeten per 1 januari 2021 worden hervat, tenzij het uitstel eerder is afgelopen. De Belastingdienst informeert ondernemers bij wie het uitstel afloopt over de mogelijkheid om het uitstel voor 1 oktober te verlengen.

Verder wordt een aantal coronamaatregelen wettelijk verankerd, zoals de fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting, de tijdelijke verhoging van de vrije ruimte in de werkkostenregeling en de vrijstelling van de TOGS-uitkering van de winstbelasting (ofwel de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19).

Vennootschapsbelasting

Hoewel vorig jaar is besloten om met ingang van 1 januari 2021 het Vpb-tarief te verlagen van 16,5 procent naar 15 procent voor de eerste 200.000 euro winst (tariefopstapje) en van 25 procent naar 21,7 procent voor de winst boven 200.000 euro, is het vooralsnog niet zeker of deze verlagingen zullen doorgaan. De verwachting is dat op korte termijn een afzonderlijk wetsvoorstel wordt ingediend, waarin de liquidatie- en stakingsverliesregeling in de Vpb worden beperkt.

Verder gaat het tarief van de innovatiebox in 2021 omhoog van 7 procent naar 9 procent. Dit lagere Vpb-tarief geldt (onder voorwaarden) voor ondernemingen die zich bezighouden met innovatieve projecten voor immateriële activa.

CO2-heffing industrie

Verwacht wordt dat het wetsvoorstel CO2-heffing industrie onderdeel zal zijn van het belastingpakket voor 2021. Dit wetsvoorstel bevat de uitwerking van de CO2-heffing industrie zoals aangekondigd in het Klimaatakkoord.

Inkomsten uit aanmerkelijk belang

In box 2 van de inkomstenbelasting worden de inkomsten uit een aanmerkelijk belang belast. Het tarief van deze box wordt in 2021 verhoogd tot 26,9 procent.

Autobelastingen

Eerder zijn aangekondigd een vervroeging van het belastbaar feit in de bpm (van het moment van tenaamstelling naar het moment van inschrijving) en een aanscherping van de schijfgrenzen en tarieven bpm voor 2021 tot en met 2025 (in vervolg op de Wet uitwerking Autobrief II).

Overige maatregelen

Verder zijn onder meer de volgende maatregelen aangekondigd:

aanscherping van de renteaftrekbeperking om belastingontwijking in specifieke gevallen te voorkomen;

aanpassing van het heffingsmoment voor aandelenoptierechten voor startups;

verduidelijking van de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk met betrekking tot publieke kennisinstellingen;

verduidelijking van de mogelijke samenloop tussen de hybridemismatchmaatregelen en bepaalde renteaftrekbeperkingen;

verduidelijking van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek;

regeling in de energiebelasting voor walstroom;

beëindiging korting bij betalen Vpb in één keer.

Wetsvoorstellen

Tot slot nog aandacht voor twee wetsvoorstellen die al bij de Tweede Kamer aanhangig zijn. Ten eerste over btw/e-commerce: in dit wetsvoorstel wordt geregeld dat de nieuwe Europese btw-regels voor e-commerce (B2C) in onze btw-wetgeving worden opgenomen. Anders dan de bedoeling was, treden de nieuwe regels niet op 1 januari 2021 maar op 1 juli 2021 in werking. De EU heeft tot uitstel besloten onder druk van onder meer Nederland. IT-problemen spelen daarbij een rol; Nederland verwacht pas op 1 januari 2022 gereed te zijn (met noodmaatregelen) en wil daarom verder uitstel. Ondernemers die grensoverschrijdend met e-commerce actief zijn, hebben belang bij een snelle invoering, omdat de nieuwe regels ervoor zorgen dat (bijna) altijd het tarief van de lidstaat van de afnemer geldt. Anders gezegd: de nieuwe regels creëren een gelijk speelveld.

Het andere aanhangige wetsvoorstel bevat maatregelen waarmee wordt beoogd excessieve leenverhoudingen tussen vennootschappen en hun aanmerkelijkbelanghouders te ontmoedigen. Beide wetsvoorstellen staan overigens nog aan het begin van de parlementaire behandeling.

Auteur: Mr. J. (Janny) Kamp