Vrijetijdsbesteding is positief voor ontwikkeling en effectiviteit van leiders

Emilia Bunea promoveert op 22 september aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Bunea laat in haar promotieonderzoek, als onderdeel van School of Business and Economics, zien hoe serieuze vrijetijdsbesteding de ontwikkeling van een leider kan ondersteunen en ‘vergroten’, evenals de valkuilen die dit voor leiders kan opleveren.

Bunea toont aan dat passie buiten het werk voor leiders geen afbreuk doet aan passie voor het werk en dat de twee elkaar juist kunnen versterken. Het kan er dus toe bijdragen dat organisaties interessante niet-werkende levens voor hun werknemers accepteren en aanmoedigen en dat leiders zich minder schuldig voelen over het besteden van tijd aan een beroepsactiviteit en dat hun werknemers profiteren van het ‘versterkte leiderschap’ van hun leiders.

Bunea bracht twee afzonderlijke academische domeinen samen: sociologie, waar het concept ‘serieuze vrijetijdsbesteding’ werd ontwikkeld, en organisatiegedrag, dat de ontwikkeling van leiders (identiteit) onderzoekt. Zij stelde een nieuw raamwerk op voor ‘identiteitsvergroting’, waarbij de serieuze vrijetijdsidentiteit de identiteit van de leider ‘vergroot’.

Verschillende interviews

Bunea interviewde CEO’s van grote Amerikaanse bedrijven met ‘serieuze’ vrijetijdsbestedingen (van wie de meesten de Fortune 500- of S&P 500-organisatie leiden). Daarna onderzocht zij media-artikelen, interviews en posts op sociale media over de serieuze vrijetijdsbesteding van CEO’s van S&P 500-organisaties en hield een enquête met de afgestudeerden van een senior executive-programma aan een wereldberoemde business school en nam verschillende interviews met vrouwelijke leiders met een gepassioneerde vrijetijdsbesteding af.