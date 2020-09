Waarom de finance professional het verschil maakt in het order-to-cash-proces

Technologie zet huidige businessmodellen op z’n kop en zorgt ervoor dat bedrijfsprocessen efficiënter ingericht worden. Ook op financiële afdelingen worden repeterende handelingen binnen processen al volledig of gedeeltelijk overgenomen door intelligente softwaretools en robots. Bij negentig procent van de finance professionals staat deze digitale transformatie hoog op de agenda, zo blijkt uit de jaarlijkse FinTech Barometer van fintech-bedrijf Onguard. Wie denkt dat de finance professional hierdoor overbodig wordt, zit er naast. De finance professional is en blijft onmisbaar en krijgt door de digitale transformatie juist een heel nieuw takenpakket. En dat maakt zijn rol misschien wel belangrijker dan ooit.

Welke onderwerpen zijn nu relevant voor iedere finance professional? Het antwoord krijgt u in de Masterclass Essenties van Finance

Het bieden van maatwerk

Het voortbestaan van een organisatie hangt af van tevreden (en terugkerende) klanten. Wanneer het hele order-to-cash-proces vlekkeloos verloopt met behulp van geautomatiseerde systemen, krijgen klanten een positieve ervaring. Het is echter een ander verhaal als de klant een factuur niet betaalt door een cashflowprobleem. Dit gebeurt door de coronacrisis in maar liefst 72 procent van de gevallen. Juist nu is het daarom van belang om de klant niet uit het oog te verliezen en maatwerk te leveren, gebaseerd op de individuele situatie. Hoewel data inzichtelijk maakt hoe de klant ervoor staat, registreert de software natuurlijk geen persoonlijke verhalen die de reden kunnen zijn voor het niet betalen van een factuur. Deze uitzonderingsgevallen vragen zodoende om menselijk contact en dat is precies wat de finance professional kan bieden. Door een passende oplossing te bieden, krijgt de klant een kans om zijn of haar betalingsproblemen onder controle te krijgen en op te lossen. Zo vergroot je tegelijkertijd de kans dat facturen weer worden betaald.

Ruimte voor een verdiepingsslag

Door de digitale transformatie komt het automatische piloot-werk van de finance professional te vervallen. Dat bespaart tijd die besteed kan worden aan het toevoegen van waarde aan de organisatie. Door automatisering ontstaat bijvoorbeeld ruimte in het takenpakket voor een verdiepingsslag. Data krijgt namelijk een voorspellende waarde door gespecialiseerde order-to-cash en credit management-oplossingen die gebruik maken van kunstmatige intelligentie. Dit kunnen finance professionals gebruiken als hulpmiddel om data nog sneller en beter te interpreteren. Op basis daarvan kunnen ze vervolgens beslissingen maken met zowel het bedrijfs- als het klantbelang in gedachten. Zo realiseren finance professionals naast efficiëntie voor de organisatie, ook hogere klanttevredenheid.

Een persoonlijke aanpak

Natuurlijk moeten openstaande facturen worden voldaan, maar het is minstens net zo belangrijk om in kaart te brengen waarom facturen niet betaald worden. Er is namelijk een kans dat de klant in een persoonlijke crisis zit. Op zulke momenten is een persoonlijke aanpak gewenst waarbij begrip en empathie naar de klant worden getoond. Dit kan software natuurlijk niet bieden. Het is dan ook aan de finance professional om contact te zoeken en samen een oplossing te vinden. Zo kan de klant ondanks de vervelende situatie tóch een positieve ervaring krijgen en tevreden blijven. Bovendien is de kans dat de factuur uiteindelijk alsnog wordt betaald, een stuk groter.

>> Lees ook: Barbara Baarsma: “De coronacrisis leert ons dat digitalisering een absolute noodzaak is”

Mens is onmisbare schakel

De tijd dat het takenpakket van finance professionals voornamelijk bestaat uit repeterende handelingen is voorbij. Door de inzet van technologieën als softwarerobots en kunstmatige intelligentie worden niet alleen minder fouten gemaakt in het proces, maar worden finance professionals ook nog ondersteund in de te maken beslissingen. Tegelijkertijd winnen ze op deze manier tijd die besteed kan worden aan zaken als het beter interpreteren van data en het bieden van maatwerk. Op deze manier blijft de finance professional ook na een digitale transformatie het verschil maken binnen het order-to-cash proces. Zowel nu als in de toekomst.