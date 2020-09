Werkloosheid in augustus minder hard gestegen

De werkloosheid in Nederland is in augustus verder opgelopen, maar minder hard dan in de voorgaande maanden. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waren er vorige maand 426.000 werklozen, wat neerkomt op 4,6 procent van de beroepsbevolking. In juli was dat 4,5 procent.

Tussen mei en juni steeg de werkloosheid als gevolg van de coronacrisis nog van 3,6 procent naar 4,3 procent. Dat was een ongekend snelle toename.

Beroepsbevolking kromp

Naast een stijging van de werkloosheid, kromp de beroepsbevolking in de eerste maanden na de virusuitbraak fors. Veel mensen stopten met het zoeken naar werk en verlieten de arbeidsmarkt, waardoor ze niet tot de werklozen werden gerekend. Doordat het aantal werklozen en werkenden de afgelopen maanden weer toenam, is de beroepsbevolking nu weer bijna even groot als in de eerste drie maanden van 2020.

Het aantal werklozen nam de afgelopen drie maanden met honderdduizend toe. Volgens het statistiekbureau kwam dat vooral doordat meer mensen weer op zoek gingen naar werk en zo tot de beroepsbevolking worden gerekend, en in veel mindere mate doordat mensen hun baan verloren. Tussen maart en juni liep de werkloosheid nog wel op doordat mensen op straat kwamen te staan.