Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen gepubliceerd

Het voorstel om de Pensioenwet te wijzigen ligt nu bij de Tweede Kamer. De wet moet worden veranderd om het mogelijk te maken om een deel van de waarde van het pensioen in de derde pijler op de ingangsdatum van het pensioen af te kopen. Er komt een tijdelijke versoepeling van de pseudo-eindheffing op regelingen voor vervroegde uittreding en de uitbreiding van de fiscale ruimte voor het sparen van bovenwettelijk verlof.

Meer weten over het pensioenakkoord? Volg de e-learning van pensioenexpert Liesbeth Hufen!

De inhoud van het wetsvoorstel is al langer bekend. Er wordt immers sinds half 2019 gewerkt aan de uitvoering van het indertijd gesloten pensioenakkoord. Het wetsvoorstel stond eerder ook online voor ter internetconsultatie.

Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen in het kort

Deze wet geeft mensen meer keuzeopties op het moment van de pensioendatum. Iedereen die pensioen heeft opgebouwd, krijgt de mogelijkheid om maximaal 10 procent in één keer op te nemen. Dat geld mogen zij naar eigen inzicht besteden.

Veel werkgevers willen graag in de jaren voor het bereiken van de AOW-leeftijd hun werknemers een bedrag meegeven. Zo wordt het gat tussen de pensioenleeftijd en de aow-leeftijd opgevangen. Dat bedrag is, na vermindering met de loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen, gelijk aan het nettobedrag van de AOW-uitkering (netto-AOW). Over dat bedrag is nu de RVU-heffing verschuldigd. De werkgever betaalt dit. In de nieuwe wet wordt deze RVU-heffing tijdelijk stopgezet.

Werknemer mogen nu maximaal voor 50 weken fiscaal gefaciliteerd vakantieverlof en compensatieverlof sparen. Deze fiscale grens wordt verhoogd naar 100 weken.

Kritiek op bedrag ineens

De Raad van State was eerder al kritisch over het voorstel. Hoewel de Raad van State begrijpt dat er behoefte is aan een flexibeler pensioen, zetten zij vraagtekens bij de manier waarop het wetsvoorstel daar vorm aan geeft. Meet name de voorwaarden en de gevolgen voor de inkomstenbelasting en toeslagen roepen de vraag op of het voorstel in deze vorm iets zal toevoegen voor de praktijk. De Raad is vooral bang dat de plannen voor duurzame inzetbaarheid en langer doorwerken worden tegengewerkt door dit voorstel. De regeling is te algemeen opgesteld, zodat het probleem voor zware beroepen te weinig gericht wordt opgelost. Ook het opnemen van een bedrag ineens, dat alleen mogelijk is op de pensioendatum, is te beperkend. Waarom zouden mensen geen bedrag mogen opnemen voor het aflossen van hun huis, het financieren van een studie of een sabatical? Een tweede belangrijke beperking in het voorstel is dat niet tegelijkertijd voor een bedrag ineens én een hoog-laag uitkering mag worden gekozen. Ook leidt de uitkering van het bedrag ineens tot een (veel) hoger verzamelinkomen, waardoor meer belasting is verschuldigd. Dit maakt de toevoeging van deze mogelijkheid minder interessant. Ook wordt de mogelijkheid beperkt door wat voor soort pensioen is opgebouwd en heeft een ex-partner bij echtscheiding negatieve gevolgen van een keuze voor een bedrag ineens.

>> Lees ook: “Compensatie: heet hangijzer van pensioenakkoord”

Kritiek op RVU

De bedoeling van de tijdelijke stopzetting van de RVU-heffing is om mensen de mogelijkheid te geven de periode tussen de oude pensioendatum en de nieuwe, verhoogde pensioendatum te overbruggen. Sommige mensen voelden zich overvallen en hadden te weinig tijd om zich voor te bereiden op de nieuwe pensioenleeftijd. Maar dat levert weinig op voor mensen in een zwaar beroep. Zij konden al nauwelijks de oude AOW-leeftijd van 65 jaar, werkend halen. Voor die mensen is een beleid gericht op duurzame inzetbaarheid nuttiger. Bovendien is een deel van de hogere pensioenleeftijd recent juist weer teruggedraaid. Ook kan dit deel van het wetsvoorstel er juist voor zorgen dat er meer mensen eerder uitstappen. Deze regeling maakt dat immers aantrekkelijk.

Kritiek op verlofsparen

Op dit moment kunnen werknemers maximaal 50 weken fiscaal gefaciliteerd vakantieverlof en compensatieverlof opsparen. Dat gaat straks naar 100 weken. Deze mogelijkheid komt boven op de RVU-maatregel, waardoor eerder stoppen met werken flink makkelijker wordt. Dat bijt met de inzet van de overheid op duurzame inzetbaarheid en doorwerken tot het pensioen. Omdat zowel de rvu-maatregel als verlofsparen ook voor mensen die niet in een zwaar beroep werken mogelijk is, zullen ook andere mensen nu eerder uittreden. Ook doet het voorstel afbreuk aan de mobiliteit van oudere werknemers, nu het verlof is gekoppeld aan de dienstbetrekking en dus vervalt bij het wisselen van werkgever.