Wetsvoorstel Diversiteitsquotum dit najaar ingediend

Het wetsvoorstel Diversiteitsquotum wordt dit najaar ingediend. Zo blijkt uit plannen van het kabinet, die afgelopen week op Prinsjesdag bekend gemaakt zijn.

In het voorstel is te lezen dat voor beursgenoteerde

bedrijven zal gelden dat voor hun raden van commissarissen een ingroeiquotum wordt ingevoerd van ten minste een derde vrouwen. Draagt een benoeming niet bij aan die verdeling, dan is zij nietig (‘lege stoel’).

Streefcijfers

Ten tweede dienen vijfduizend grote bedrijven passende en ambitieuze streefcijfers op te stellen voor hun raden van bestuur, raden van commissarissen en subtop. Daarnaast moeten zij een plan opstellen en daarover rapporteren. Dat moet ook worden gepubliceerd.

Voorstel ondersteund

VNO-NCW en MKB-Nederland ondersteunen het wetsvoorstel dat in lijn is met het SER-advies over een evenwichtiger man-vrouwverdeling in de top van grote bedrijven. Op enkele punten zullen we wijzigingen bepleiten om het in lijn te brengen met het SER-advies.