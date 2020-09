Zo moeten ondernemingen hun belastingschuld door bijzonder uitstel terugbetalen

In december krijgen ondernemingen een voorlopig overzicht van de belastingschuld die ze hebben opgebouwd tijdens de coronacrisis omdat ze bijzonder uitstel van betaling hebben aangevraagd. In maart 2021 wordt deze definitief en bedrijven betalen in 2021 en 2022 maandelijks een bedrag terug. Ook wordt de invorderingsrente in 2021 verlaagd naar 0,01 procent om bedrijven niet op extra kosten te jagen.

Ondernemers krijgen de tijd van 1 januari 2021 tot 1 januari 2023 om de belastingschuld af te betalen. Ze betalen dan gedurende 24 maanden een vast bedrag per maand, maar het is ook mogelijk om extra af te lossen. De Belastingdienst zegt samen met bedrijven die niet in staat zijn om hun schuld in die 24 maanden af te betalen op zoek te gaan naar een passende oplossing.

Hoe het zit met de rente

De invorderingsrente van 4 procent wordt in 2021 op 0,01 procent gezet om zo te voorkomen dat bedrijven geen kosten maken bovenop de belastingschuld die ze aan het aflossen zijn. Wel blijft de prikkel om op tijd aangifte te doen behouden, wat inhoudt dat er een belastingrente van 4 procent geldt. Verder wordt de vennootschapsbelasting verlaagd van 8 procent naar 4 procent gedurende 2021. Op die manier hoopt het kabinet ondernemers die uitstel van betaling hebben ontvangen van de fiscus niet met nog hogere lasten te confronteren.

Brieven van de Belastingdienst

Deze maand krijgen bedrijven met zo’n belastingschuld een brief waarin het hele tijdspad wordt uitgelegd. Vervolgens komt er in december 2020 een brief met een voorlopig overzicht van de belastingschuld, de voorwaarden van de betalingsregeling en welk maandbedrag daarbij verschuldigd is. In maart is die belastingschuld definitief en ontvangen ondernemers een brief met een eventueel aangepast maandbedrag.

Belastingen buiten bijzonder uitstel

Betalingsverplichtingen die ontstaan na afloop van het bijzonder uitstel, moeten op de gewone manier worden voldaan. Stel, u hebt uitstel tot 1 januari 2021. Dan moet u wel op tijd belasting aangeven en betalen over deze tijdvakken: het 4e kwartaal van 2020, de maand december 2020, of de 13e vierwekenperiode van 2020, en daarna over de volgende tijdvakken, zo meldt de fiscus.

Openstaande belastingschuld

Ondernemingen hebben nog tot 1 oktober de tijd om uitstel van belasting aan te vragen. Inmiddels zijn er nog 196.000 bedrijven in Nederland die nog een belastingschuld naar aanleiding van het bijzonder uitstel hebben openstaan. Van de 240.000 bedrijven die tot nu toe uitstel hebben aangevraagd, hebben 44.000 ondernemers alleen uitstel aangevraagd voor de eerste periode van drie maanden en hebben zij hun belastingen inmiddels betaald.