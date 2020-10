Arbeidsmarkt trekt weer aan, maar lonen blijven vlak

De Salarisgids 2021 van recruitmentbureau Robert Half toont dat managers zich zorgen maken over het behoud van talent door het uitblijven van promoties en loonsverhogingen tijdens de coronapandemie. Toch voorspelt het bureau dat de arbeidsmarkt in 2021 weer aan gaat trekken. Momenteel zijn werkgevers voornamelijk op zoek naar tijdelijke professionals. Deze zijn aantrekkelijk doordat ze met minimale training inzetbaar zijn om bedrijfskritieke functies te vervullen. Maar ook vaste vacatures worden langzaam weer gevuld. Hiervoor zijn bedrijven op zoek naar kandidaten die wendbaar, creatief en communicatief vaardig zijn. De keerzijde van deze positieve ontwikkelingen is dat de lonen naar verwachting vlak blijven in 2021.

Ondanks dat werkgevers zich grote zorgen maken over behoudt van talent vanwege het uitblijven van loonsverhogingen is de verwachting dat de salarissen in Nederland in 2021 gelijk zullen blijven. Zo’n kwart van de managers zegt zelfs een verhoging van het basissalaris te hebben gezien in de afgelopen maanden. Het is een duidelijk voorbeeld dat de impact van Covid-19 verschilt tussen sectoren. Dit alles blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van recruitmentbureau Robert Half naar de lonen, trends en veranderingen op de arbeidsmarkt voor specifiek accounting, finance en administratieve ondersteuning.

Thuiswerken nieuwe uitdaging

Uit het onderzoek blijkt ook dat het thuiswerken voor een nieuwe uitdaging zorgt bij het werven van nieuwe werknemers: het startsalaris van starters vaststellen. Dit kan namelijk op drie punten worden gebaseerd: de locatie van het kantoor (28 procent), de locatie van de kandidaat (32 procent), of een combinatie hiervan (37 procent). Dit past ook bij de toename van vacatures die honderd procent gericht zijn op het thuiswerken.

Frédérique Bruggeman, Managing Director bij Robert Half: “Hoewel sommige sectoren duidelijk moesten inkrimpen door de coronacrisis, toonden veel bedrijven zich veerkrachtig door zich in snel tempo aan te passen aan de nieuwe bedrijfsrealiteit. De overstap naar thuiswerken, de versnelde digitale transformatie, de ontwikkeling van virtuele procedures voor recruitment en onboarding, het stimuleren van nieuwe vaardigheden en de opmars van flexibelere personeelsmodellen hebben de manier waarop bedrijven werken, personeel werven en producten en diensten aanbieden, grondig veranderd. Bovendien zijn ze de voorbode van hoe we in het post-coronatijdperk zullen werken.”

Gewenste kandidaten

Nederlandse werkgevers verwachten in 2021 nieuwe medewerkers te werven. Voornamelijk in de maakindustrie, zorg, FMCG, private banking en audit is er veel vraag naar nieuw talent. Uit het onderzoek van Robert Half blijkt dat bedrijven specifiek op zoek zijn naar talent dat het interne gebrek aan technische vaardigheden kan opvangen. Daarnaast is er een duidelijke verschuiving te zien in de gezochte vaardigheden van kandidaten. Wendbaarheid, creativiteit en communicatie zijn belangrijker geworden omdat deze bijdragen aan de veerkrachtigheid en flexibiliteit van werknemers. Deze karaktereigenschappen zijn extra waardevol tijdens uitdagende tijden. Tot slot is het van belang voor bedrijven dat kandidaten met minimale training snel inzetbaar zijn.

Om dit wensenplaatje te vervullen, komen bedrijven al snel uit bij interimmanagers. De voordelen van interimmanagers zijn onder andere hun specifieke vaardigheden en hun mogelijkheden om cruciale posities te vervullen. Robert Half ziet dan ook een toename in de vraag naar deze professionals omdat ze vanaf de eerste dag meerwaarde bieden en een voorspelbare kostenpost vormen. De sectoren waarin de vraag naar interimmanagers het hoogst is, zijn: Finance, Supply Chain & Logistiek, Management, IT, HR en M&A.

Carrière onder de loep nemen

Bruggeman: “Medewerkers hebben het zwaar gehad tijdens de pandemie. Vaak hebben ze meer verantwoordelijkheden gekregen en hebben ze langere uren gedraaid. Daarnaast heeft deze verandering voor hen ook tot nieuwe vaardigheden geleid. Het is daarom een mooie gelegenheid om je carrière onder de loep te nemen en te kijken of je nog steeds op het juiste pad zit. Zo zag Robert Half in de afgelopen maanden dat zeven van de tien professionals een switch overweegt. We zien steeds meer, als gevolg van de pandemie, dat medewerkers beter bewust zijn van hun skills en hun waarden en wat dit betekent voor hun salaris. Bedrijven moeten de trends op het gebied van arbeidsvoorwaarden goed in de gaten houden en daarnaast bereid zijn snel te schakelen en effectief te onderhandelen om het beste talent te winnen of te behouden.”