Bedrijven hoeven te veel ontvangen NOW-subsidie niet altijd terug te betalen

Bedrijven hoeven NOW-steun die ze te veel hebben ontvangen niet altijd terug te betalen. Het UWV gaat een ondergrens hanteren van vijfhonderd euro. Ondernemers ontvangen wel een terugvorderingsbeschikking, maar het UWV gaat onder dat bedrag niet over op invordering.

Een gevolg van de werkdruk bij NOW-uitvoerder UWV is dat er een ondergrens wordt gesteld op de terugvorderingen van te veel ontvangen tegemoetkoming. Dat laat minister Wouter Koolmees weten aan de Tweede Kamer. De ondergrens is gesteld op vijfhonderd euro, bij een bedrag lager dan dat, hoeft dat deel van het reeds ontvangen voorschot niet te worden terugbetaald.

Invorderen verhoogt werkdruk

Minister Koolmees schrijft in een kamerbrief dat er momenteel erg veel taken komen te liggen bij het UWV, zoals het aanvraagproces van de NOW 3.0, de eindafrekening van de eerste NOW en het voorbereiden van de nieuwe tranches in 2021. Om die reden is ook besloten om de definitieve vaststelling van de NOW 2.0-subsidie uit te stellen tot april.

Het ministerie wil vooral dat het UWV standhoudt tijdens deze periode van verhoogde werkdruk en voert daarom een aantal verlichtingen in. ‘Het algemeen belang afwegende tegen de hoeveelheid werk die het invorderen met zich meebrengt, is besloten tot de genoemde ondergrens van vijfhonderd euro,’ zegt de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Wel beschikking, geen invordering

Ondernemers ontvangen overigens wel een terugvorderingsbeschikking als de definitieve hoogte van de tegemoetkoming is vastgesteld en deze lager uitvalt. Maar als dat onder de vijfhonderd euro uitvalt, wordt er volgens de minister niet overgegaan op invordering.