Dringende oproep aan ondernemers: vergeet Brexit niet

Door de coronacrisis is hét gesprek van da laatste jaren een beetje ondergesneeuwd geraakt. Maar vanaf 1 januari verandert er niet alleen een heleboel voor landen die direct zaken doen met het Verenigd Koninkrijk, maar voor veel bedrijven omdat zij afhankelijk zijn van leveranciers die goederen of diensten uit het VK halen.

Minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) roepen tienduizenden ondernemers in een brief op om zich goed voor te bereiden op Brexit. Het Verenigd Koninkrijk stapte begin dit jaar na lang touwtrekken officieel uit de Europese Unie. Dit jaar gold er een overgangsperiode, waardoor dat weinig impact had op zakelijk verkeer. Die periode loopt over iets meer dan twee maanden af. Op dat moment valt het zakendoen terug op internationale WTO-regels, niet langer op Europese afspraken.

Veranderingen voor de meeste bedrijven

Brexit verandert de markt voor veel Nederlandse bedrijven, niet alleen voor ondernemingen die direct handelen met het VK. “Op 1 januari 2021 loopt de overgangsperiode af en ontstaat er een nieuwe situatie waarin ook de manier van handelen met het Verenigd Koninkrijk zal veranderen”, schrijven Kaag en Keijzer in de brief. “Hoe de nieuwe situatie er precies uit zal zien, is op dit moment nog niet bekend, omdat de EU en het Verenigd Koninkrijk hier momenteel nog over onderhandelen. Wat de uitkomst hiervan ook zal zijn, er zullen voor u dingen veranderen.” Ondernemers worden naar het Brexitloket verwezen voor onder meer de actuele situatie en tips van andere ondernemers.

De minister en staatssecretaris adviseren de Brexit Scan van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland uit te voeren. Deze kijkt niet alleen naar directe zaken zoals veranderingen in douaneregels, maar ook op bijvoorbeeld verkeer met datacenters in het Verenigd Koninkrijk, de levering van digitale diensten en intellectueel eigendom. De impact van Brexit zal met dit soort afhankelijkheden breder voelbaar zijn dan alleen bij ondernemingen die rechtstreeks zakendoen met het land. Ook is het mogelijk voor Nederlandse mkb’s om een Brexit-voucher aan te vragen. Daarmee kunnen ondernemers vijftig procent korting krijgen op advies van een externe deskundige, tot een maximum van 2.500 euro exclusief btw. Zo krijgen bedrijven advies op maat over het omgaan met Brexit en advies over toegang tot alternatieve markten.