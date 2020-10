‘Duitsers willen oprichters bedrijf Panama Papers oppakken’

Wat moet u doen en zeker niet doen bij fraude? Volg de e-learning!

De Duitse Justitie heeft een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de twee oprichters van Mossack Fonseca. Dat is de zakelijk dienstverlener die vier jaar geleden centraal stond in de Panama Papers-affaire. Dat melden Duitse media.

De twee advocaten, Jürgen Mossack en Ramon Fonseca, worden verdacht van hulp bij massale belastingontwijking. Het arrestatiebevel betekent dat ze kunnen worden opgepakt als ze op het grondgebied van de Europese Unie komen. Momenteel bevinden de twee zich in Panama, dat geen uitleveringsverdragen heeft getekend. Volgens Duitse media hoopt Justitie erop dat Mossack, die familie heeft in Duitsland, zich overgeeft om te onderhandelen over strafvermindering en om Amerikaanse aanklachten te vermijden.

In 2016 kwam de administratie van Mossack Fonseca op straat te liggen. Daarin kwamen de namen voor van talloze financiële dienstverleners, ook in Nederland, die via brievenbusfirma’s belastingontduiking leken te faciliteren. Ook doken namen op van veel prominente personen die hun geld op schimmige manieren hadden weggezet. De premier van IJsland zag zich genoodzaakt op te stappen, toen bleek dat hij miljoenen aan familiekapitaal bij een offshorebedrijf had ondergebracht.