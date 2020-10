Erik Kleerebezem nieuwe financieel directeur ManpowerGroup Nederland

Erik Kleerebezem is afgelopen maand benoemd tot de nieuwe financieel directeur van ManpowerGroup Nederland. Kleerebezem volgt Walter Woortman op, die een functie binnen de Europese organisatie gaat bekleden. Woortman was sinds november 2018 CFO van ManpowerGroup Nederland.

Jeroen Zwinkels, algemeen directeur, is enthousiast over de benoeming van Kleerebezem. “In de veranderende wereld van werk waar grote uitdagingen maar ook kansen liggen, is het van belang dat we ManpowerGroup met een sterk Directieteam door die verandering heen loodsen. Ik ben ervan overtuigd dat we met de komst van Erik een uitstekende opvolger van Walter Woortman hebben gevonden.”

Interessante tijd

Kleerebezem ligt zijn nieuwe functie toe: “We bevinden ons in een interessante tijd waarin de wereld van tijdelijk en vast werk razendsnel verandert en de impact op de economie ongekend is. Ik kijk er enorm naar uit om onderdeel te zijn van een sterk en divers directieteam en mee te bouwen aan het succes van ManpowerGroup.”

Kleerebezem begon zijn loopbaan als managementtrainee bij Ormit en vervolgens maakte hij de overstap naar Bestfoods. Vervolgens had hij verschillende financiële functies bij Unilever, PepsiCo en Ahold. Vanaf 2015 vervulde Kleerebezem diverse interim-posities als financieel directeur in uiteenlopende sectoren.

