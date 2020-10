Financials hebben marketing mindset nodig

Regelmatig zie ik frustratie bij financials. Het zijn bij uitstek professionals die erg goed zijn met cijfers, data en rapporten. Ook beschikken ze over enorme hoeveelheden informatie die de organisatie vooruit kan helpen. Echter, de businesscollega’s die deze informatie krijgen weten deze vaak niet te benutten.

De frustratie is dan ook niet verrassend, maar wel te voorkomen. Collega’s uit de organisatie zitten namelijk niet te wachten op de informatie die ze nu krijgen. Om goed te begrijpen wat zij dan wel nodig hebben, moeten financials niet uitgaan van hun eigen behoefte en expertise, maar zich als een marketeer gedragen en zich verplaatsen in de doelgroep. Daar ligt namelijk de grootste kans om de waardevolle informatie om te zetten naar (meer) winst.

Ruwe olie versus benzine

Je zou het probleem van het gat tussen wat de business wil en krijgt vanuit finance kunnen illustreren met het leveren van ruwe olie versus benzine. Financials zijn vaak erg data mature. Dankzij hun achtergrond zijn zij in staat om data op het niveau van ruwe olie te gebruiken. Met de kennis die zij hebben en het gebruik van Corporate Performance Management- en Enterprise Performance Management-systemen weten zij nauwkeurige financiële rapporten te leveren en te interpreteren.

Uren doorbrengen in Excel

Ook zijn finance professionals gewend om uren door te brengen in tabbladen in spreadsheets. De fout die echter wordt gemaakt, is dat men denkt dat iedereen dat kan. Als je echter kijkt naar de operationele tak van de organisatie, dan is dit niet het geval. Om waarde te kunnen leveren moet de data dus gebruiksklaar worden gemaakt: de ruwe olie moet geraffineerd worden om tot een bruikbaar eindproduct te komen. Want met benzine kunnen deze collega’s pas echt gas gaan geven.

Vertalen van data naar verhalen

Om de collega’s uit de business te helpen om waarde te halen uit data en hiermee de bedrijfsresultaten te verbeteren, moeten financials afstappen van het gebruik van ingewikkelde rapporten en overvolle dashboards. Rapporten leiden namelijk niet tot inzicht waar de business mee verder kan. Grafieken, tabellen en dashboards vertellen wat er gebeurt en wat de status is van de KPI’s, maar niet waarom dit zo is. Om de business data te laten begrijpen en hen aan te sporen inzichten hieruit toe te passen, moeten financials data vertalen naar verhalen.

Transformeren van data naar een verhaal

Het transformeren van data naar een verhaal heet data storytelling. Hierbij wordt datavisualisatie toegepast en krijgt iedere eindgebruiker een dashboard waarbij rekening wordt gehouden met context en het kennisniveau. Het dashboard bevat dus niet álle data, maar alleen hetgeen relevant is voor de gebruiker. Door data om te zetten in verhalen worden het begrip en het gebruik ervan versterkt. En het grootste voordeel van data storytelling: er is geen data-expertise nodig, iedere collega, van welke afdeling dan ook, begrijpt verhalen.

Beter collega’s van dienst zijn

Met data storytelling kunnen financials niet alleen hun collega’s beter van dienst zijn, maar ook hun positie versterken. Ze zijn immers in staat om ook andere data naast de traditionele financiële data in het dashboard te tonen. Zo krijgen zij een geïntegreerd beeld uit verschillende databronnen. Bedenk eens wat een schat aan nieuwe inzichten dit kan opleveren.

Data storytelling laat impact op winst zien

Cateraar Sodexo past bijvoorbeeld data storytelling toe om voedselverspilling terug te dringen. Het bedrijf wilde medewerkers die verantwoordelijk zijn voor voorraadbeheer bewust maken van de impact van hun activiteiten op de winst. Met data storytelling werd getoond wat de impact van hun bestellingen is op de prestaties van de organisatie. Door de data duidelijk te visualiseren werd niet alleen voedselverspilling teruggedrongen, de nieuwe aanpak leidde ook tot kostenbesparingen.

Belangrijke trigger voor gedragsverandering

Het toepassen van data storytelling was een belangrijke trigger om het gedrag van de voorraadbeheerders te veranderen. Stel je eens voor wat er gebeurt met de bedrijfsresultaten als marketeers, supply chain medewerkers en sales professionals eenvoudig inzicht krijgen in wat het behalen of overtreffen van hun KPI’s in de weg staat. Door zich te verplaatsen in de doelgroep en de juiste tools aan te reiken kunnen financials ervoor zorgen dat alledaagse beslissingen in de hele organisatie enorme impact hebben.

Inzicht in wat er gebeurt en vooral waarom, maakt grote veranderingen mogelijk.

En laat dit nou juist hetgeen zijn wat in deze turbulente tijd hard nodig is.

Yann Toutant, country manager Benelux bij Toucan Toco