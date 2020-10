Financiële instellingen doen oproep voor ‘scienced based’-doelstellingen

Een groep van 137 financiële instellingen, waaronder Amundi, Aegon Asset Management, Achmea Investment Management, Robeco, Actiam en AXA Group, roept bedrijven op om zich te committeren aan klimaatmaatregelen in lijn met de ‘1,5°C voor een toekomst van nul netto’-plannen. Dit door het vaststellen van zogenoemde Science Based Targets: wetenschappelijk gefundeerde doelstellingen.

De oproep is aangekondigd in een nieuwe engagementcampagne en gestuurd naar meer dan 1800 van de hoogst-emitterende bedrijven ter wereld. De campagne wordt gecoördineerd door CDP, een non-profitorganisatie die de milieu-impact van grote bedrijven wereldwijd inzichtelijk maakt.

Kwart van de wereldwijde uitstoot

Samen zijn de bedrijven die worden benaderd goed voor 13,5 Gt aan emissies (Scope 1+2) per jaar, wat overeenkomt met 25 procent van de totale wereldwijde uitstoot. Over de gehele waardeketen beïnvloeden ze meer dan drie keer dit volume aan cumulatieve emissies.

De groep van financiële instellingen dringt er bij bedrijven op aan om via de SBTi doelstellingen vast te stellen die onafhankelijk worden getoetst aan de de-facto industriestandaard voor het vaststellen van wetenschappelijk vastgestelde bedrijfsklimaatdoelstellingen. Hierdoor kunnen beleggers en bedrijven hun ambities voor het klimaat verhogen en die op een uniforme, eenduidige manier meten.

Deze bedrijven zijn samen goed zijn voor veertig procent van de MSCI ACWI-index, de toonaangevende mondiale aandelenindex van MSCI, en beleggers en financiële instellingen willen met het oog hierop graag hun blootstelling aan klimaatrisico’s en emissies verminderen.

In lijn met Parijsakkoord

“Het vaststellen van emissiereductiedoelstellingen door bedrijven is een kritische factor in het mobiliseren van kapitaal. Verantwoordelijke beleggers willen investeren in bedrijven die de overgang maken naar een economie die in lijn is met het Parijsakkoord”, aldus Jean-Jacques Barbéris, directeur van de divisie Institutional and Corporate Clients & ESG van Amundi.

“Science-Based Targets zijn een wereldwijd, robuust en nuttig instrument om bedrijven te ondersteunen bij hun transitie. Het beperken van de opwarming van de aarde vereist een collectieve reactie; de acties van bedrijven en de mobilisatie van investeerders om de uitstoot in hun portefeuilles te verminderen gaan samen. Het ondersteunen van CDP in dit belangrijke initiatief is onderdeel van onze bredere betrokkenheid bij klimaatmaatregelen.”

Vertrouwen investeerders vergroten

Meer dan duizend bedrijven over de hele wereld hebben al Science Based doelstellingen vastgesteld om uitstoot terug te dringen, waaronder meer dan driehonderd bedrijven die hun ambitie daarin op 1,5°C stellen middels de Business Ambition for 1.5°C-campagne.

Vermindering van uitstoot in de waardeketen in lijn met de klimaatwetenschap kan de veerkracht en het concurrentievermogen van bedrijven vergroten, innovatie stimuleren, het aanpassingsvermogen op regelgeving helpen en het vertrouwen van investeerders vergroten.