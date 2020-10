Financiële leiders moeten onzekerheid van corona managen

Leidinggeven aan een afdeling of het gehele bedrijf vraagt in deze onzekere tijden om een analytische aanpak. Die analyse kan helpen om juist terug te grijpen naar de cijfers en de data om zo meer zekerheid te verkrijgen. Op basis daarvan kan de financial volgende stappen zetten, als het grondwerk maar is gedaan. Dat grondwerk is nodig om wendbaar te kunnen zijn en snel te kunnen schakelen. Want dat is, zeker nu, een eerste vereiste.

Inzicht in cashflow

Een financial moet inzicht hebben in de cashflow van het bedrijf. Welke vorderingen staan nog open? Welke projecten lopen nog? Hoe ziet de inventaris eruit? En welke risico’s liggen op de loer? Daarnaast is het ook zaak dat u een groep vertrouwelingen om u heen verzamelt, die u kunnen voorzien van goed advies. En tot slot is het belangrijk dat u een overzicht heeft van potentiële kapitaalbronnen die u kunt aanspreken, met de focus op de toekomst. Onzekere tijden vragen om actie. Niet morgen, maar per direct. Op basis van data en de eerdergenoemde gegevens.

Drie vragen

Uitdagende en onzekere tijden, zoals de coronacrisis, hebben weerslag op de resultaten van bedrijven. Het ene bedrijf is zwaarder getroffen dan de ander. Financials die werkzaam zijn bij een organisatie die levensvatbaar is, maar erkennen dat ze hun aanpak wezenlijk moeten veranderen om zo gezond mogelijk te blijven, raden we aan om een antwoord te geven op de volgende drie vragen.

Hoe staat de organisatie er nu voor?

Welke zaken zijn er nu te managen?

Hoe flexibel kunt u zijn om nu te veranderen?

Voldoende liquiditeit voorhanden?

De beschikking hebben over liquiditeit is altijd belangrijk, maar crisissituaties maken het nóg belangrijker. Een terugloop in de vraag of een verstoring van de supply chain heeft een directe invloed op de cashflow. Als een organisatie onvoldoende reserves heeft, kan liquiditeit een probleem worden.

Inventariseer daarom als financieel verantwoordelijke altijd de beschikbare middelen, openstaande verplichtingen en uitstaande vorderingen. Maak vervolgens een zo goed mogelijke schatting van hoeveel kapitaal u nodig heeft om de organisatie draaiende te houden. Doe dit voor verschillende tijdsbestekken. Maak een schatting van hoe lang het zal duren voordat de situatie weer normaal is.

Met overzichtelijke, actuele financiële data en ‘what if-scenario’s’, kunt u bepalen welke stappen u moet nemen om de organisatie overeind te houden. De aard van de crisis bepaald hoe bereidwillig leveranciers, verhuurders, geldverstrekkers, verzekeraars en de belastingdienst zijn om samen op te trekken. Alle partijen hebben er belang bij dat de organisatie op de lange termijn gezond blijft en zij zijn mogelijk bereid om de helpende hand te bieden door een schuld te verlagen, of de betalingstermijn op te schorten.

Prioriteiten stellen

In moeilijke tijden is het verstandig om de basis van de organisatie de prioriteit toe te kennen. Daarbij gaat het over: proces, prestaties en medewerkers.

De meeste bedrijven werken met een budgetcyclus van twaalf maanden en zijn in staat strategische plannen met langere termijnen te presenteren. Maar in tijden van extreme onzekerheid moet de focus verschuiven van de prioriteiten op de lange termijn naar de prioriteiten nu. Daar moeten ook normaal gesproken moeilijke onderwerpen aan bod komen, zoals het korten op lonen, het besparen van kosten besparen en het behouden van liquiditeit.

Welke prioriteiten u stelt, zijn van grote invloed op toekomstige beslissingen. Communicatie is nu het toverwoord. In tijden van crisis zijn mensen bang. Hoe duidelijker u bent in uw doelen en doelstellingen, hoe beter uw medewerkers begrijpen waar ze aan toe zijn en wat ze moeten doen om de doelen te behalen.

Prestaties

Het monitoren van key-performance-indicatoren is is uitermate belangrijk in tijden van economische onzekerheid. Kpi’s helpen financieel leiders om problemen in de prestaties van een bedrijf op te sporen, terwijl er nog tijd is om het aan te passen. Door de kpi’s standaard maandelijks of zelfs wekelijks te monitoren, kunt u bijna niet verrast worden.

Medewerkers

Moeilijke tijden kunnen een destabiliserend effect hebben op de medewerkers van een organisatie en kunnen hun productiviteit verminderen. Precies wat u niet kunt gebruiken tijdens een crisis. Met regelmaat communiceren, waarin de zorgen van de medewerkers worden besproken, is een kenmerk van goed management. Laat de medewerkers weten wat er in het bedrijf speelt, zelfs als het nieuws niet positief is.

Betrokkenheid helpt om het verlies aan omzet te verminderen. Bij het verlies van ervaren, productieve medewerkers, wordt het lastiger om weer succesvol te worden wanneer de situatie weer normaal wordt. Door alles uit de kast te trekken om te voorkomen dat medewerkers moeten vertrekken, is de concurrentiepositie voor de toekomst verzekerd.

Creatief zijn

Crises zijn uitdagend, maar ze duren niet eeuwig. Uiteindelijk is er een nieuw normaal. Sommige bedrijven zullen moeite hebben om het hoofd boven water te houden. De andere kant van de medaille is dat er bedrijven op staan om in te springen wanneer groeimogelijkheden zich voordoen. Hoe? Door creatief te zijn.

Als u de acute problemen hebt getackeld, is het zaak om na te denken over hoe u uw bedrijf succesvol kunt positioneren als de economie zich stabiliseert en er weer ruimte is voor groei. Financieel leiders die erin slagen na te denken over nieuwe diensten en producten, komen als winnaars uit de strijd.

Perfect moment voor innovatie

Een economische stilstand of achteruitgang kan het perfecte moment zijn om innovatieve ideeën door te voeren. Het geld ligt mogelijk niet voor het oprapen, maar investeringsmogelijkheden zijn er in overvloed. Of het nu gaat om interne initiatieven, acquisities of nieuw te vormen strategische samenwerkingen. Geld is mogelijk goedkoop te lenen, overnamekandidaten zijn beschikbaar voor spotprijzen en leveranciers bieden aantrekkelijke voorwaarden om nieuwe klanten aan te trekken.

Het is van vitaal belang dat financieel leiders hun investeringen zorgvuldig timen met het oog op het herstel van de economie. Op die manier kunnen ze optimaal profiteren van de groei die zonder twijfel weer wordt ingezet.

Communiceer

Alle grote crises zorgen voor veranderingen op de korte en lange termijn. Een organisatie managen op het moment van onzekerheid is een kunst op zich. Houd de financiële positie in de gaten. Luister naar medewerkers, klanten, aandeelhouders en andere stakeholders. Communiceer. Wees zo eerlijk en transparant mogelijk. Denk anders, zodat uw bedrijf klaar is om succesvol te zijn als de crisis voorbij.

