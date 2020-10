Gerben Pasman volgt Rogier Sparreboom op als CFO bij Aon

Gerben Pasman (37) is per 1 oktober 2020 benoemd tot CFO van Aon Nederland en treedt daarmee toe tot de directie. Hiermee volgt hij Rogier Sparreboom op die eerder dit jaar tot CFO EMEA van Aon werd benoemd.

Pasman is sinds 2011 in dienst van Aon. Eerst als onderdeel van Financial Planning & Analysis team (FP&A), waarna hij vervolgens als Country Controller verantwoordelijk was voor de Financial Control afdeling. In zijn laatste functie, FP&A Director, was hij het hoofd van het FP&A-team in Nederland.

Hij kijkt uit naar zijn nieuwe rol als CFO: “Ik werk al de nodige jaren bij Aon en ken de cultuur dan ook goed. Mijn benoeming als CFO en daarmee het toetreden tot de directie zie ik als een mooie nieuwe uitdaging, die ik met veel energie tegemoet ga.”

Directieteam compleet

Met de benoeming van Pasman als CFO bestaat de directie van Aon uit Marc van Nuland (Country Manager, CEO Commercial Risk Solutions, Health Solutions & Affinity en statutair bestuurder), Ron Gardenier (Chief MGA), Annemarie Rosebeek (Chief Affinity), Michiel van Meer (CHRO & statutair bestuurder), Gerben Pasman (CFO), Marleen Lemmens (CTO), Stefan Weda (CCO) en Mandy van der Zalm (CBO).

