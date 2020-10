Grillige M&A-markt zet sprint in naar einde jaar

De overnamemarkt is tot het einde jaar is absurd druk. Dat constateert M&A-advocaat Diederick de Boer van advocatenkantoor Lexence. “Ik heb het liever zo dan anders.”

De Boer betitelt het M&A-jaar als grillig. “De overnamemarkt ging begin dit jaar maanden goed, totdat in maart de intelligente lockdown werd afgekondigd. We hadden waren enorm druk met verschillende projecten en een goed gevulde pipeline met nieuwe projecten aan deals. Maar in die eerste weken van de crisis werd bijna de helft van alle deals stilgelegd. Met name verkooptrajecten bleven lang on hold. Voor verkopen leek het even niet de tijd. Er was te veel onzekerheid in de overnamemarkt.”

Business as usual op overnamemarkt

‘Wat komt er nog meer op ons af’, was de grote vraag. De conclusie van partijen: ‘We doen even niets’. Daarmee verschoof het werkterrein van De Boer meer naar noodfinancieringen. Maar de overnamemarkt brak na de zomer weer los en nu is het weer business as usual. “Alles wat stillag, kwam ineens in beweging iedereen wil voor het einde van het jaar de deals afgerond hebben.”

Gewenning aan de situatie

Dat komt volgens De Boer door de gewenning aan de situatie. “De manier van deals sluiten via verschillende digitale overleggen is wel anders, maar we kunnen nu gemakkelijker met de situatie omgaan. Daar doet een tweede coronagolf weinig aan af. We vinden elkaar, ondanks dat we digitaal thuiswerken. Dat maakt dat het niet alleen bij ons extreem druk is. Van andere M&A-adviseurs hoor ik dezelfde geluiden. Daarbij komt ook dat banken in maart voorzichtiger waren met financieren omdat ze dezelfde onzekerheid hadden. Nu we meer gewend zijn aan de situatie en zien welke sectoren er het beste uitspringen, zien ze dat ze in bepaalde sectoren nog prima hun overnamefinancieringen kunnen wegzetten.”

Vooral deals in telecommunicatie

Dat zijn volgens de M&A-advocaat vooral de deals in telecommunicatie, ICT, software en techniek. “Daar gaat de midmarket die wij bedienen gewoon door en daar vinden ook de meeste deals in plaats.” Hij ziet ook dat kopers opportunistisch de markt betreden. “Bedrijven met een mooi groeipotentieel maar een tijdelijke krapte aan liquiditeit komen nu eerder tegen aantrekkelijke voorwaarden in de markt.” In dat licht doen er zich buitenkansen voor voor investeringsmaatschappijen met een goed gevulde kas. “Als de business puur en alleen is geraakt door corona en daardoor momenteel de waardering zakt, is het voor hen een mooi moment om in te stappen. In de wetenschap dat die waardering weer omhooggaat als er een vaccin is en de economie zich herstelt.”

Onder de deal uit willen komen… Kopers die als gevolg van de coronacrisis toch onder hun overnamedeal uit wilden komen. “Dat is zeker aan de orde geweest”, stelt De Boer. “Echter, de pogingen om dat te doen waren weinig succesvol. Veel overnamecontracten bevatten een escape in de vorm van een Material Adverse Change-clausule. Bij een materieel nadelige wijziging van de business kan koper zich daarop beroepen om onder de deal uit te komen. Bepaalde events zoals pandemieën worden normaalgesproken uitgesloten. Bestaande bepalingen bleken dus niet veel waard. Bij nieuwe deals zijn de verdere gevolgen van de coronacrisis vaak een onderwerp voor het contract. Kopers willen geregeld de mogelijkheid inbouwen om van de deal af te zien als de situatie verslechtert, verkopers willen natuurlijk het omgekeerde. Je zult het wel specifiek moeten regelen. Aangezien de crisis een bestaand fenomeen is kun je je als koper in dat opzicht niet op onvoorzienbare omstandigheden beroepen.”

Kritisch kijken naar de cijfers

De Boer merkt dat overnemende partijen kritisch kijken naar de cijfers die hun target in de coronacrisis heeft geboekt. “Ik heb daar nog geen deal op zien stranden, maar het maar het vaststellen van de effecten van de crisis op de resultaten met het oog op de toekomst – goed of slecht – is in vrijwel alle deals een topic nu.” Dat er meer deals tot het einde van het jaar worden gesloten, drijft de prijs niet enorm op. “Bij bedrijven die de crisis goed doorkomen vanwege hun businessmodel zie ik vooralsnog geen wezenlijk effect op de multiples die worden betaald.”

Blijvend effect op economie

Hoe ziet de overnamemarkt er in 2021 uit? “Volgend jaar is pas volgend jaar…. En in dit geval heel moeilijk te voorspellen. Ik heb wel de hoop dat we de ergste klappen van de onzekerheid dan hebben gehad en we in het eerste en tweede kwartaal weer volop economisch actief kunnen zijn. Niemand weet nog wat de uiteindelijke effecten op de nationale en mondiale economie zullen zijn. Met name in bedrijfstakken die nu hard worden geraakt zoals de horeca, entertainment en het toerisme zal het nog wel een tijd moeilijk blijven. Tegelijkertijd: als er een vaccin is kunnen die sectoren weer opleven. Tegen de tijd dat er een vaccin is en weer de deur uit kunnen, hebben we allemaal wel weer zin in een feestje.”

Kortom, De Boer kan moeilijk in de glazen bol kijken, maar voor nu is het aanpoten geblazen. “Ik kan mijn dagen en avonden goed vullen, maar liever zo dan anders. Dit is in ieder geval weer een overnamemarkt waar we wat mee kunnen.”

