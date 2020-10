Hervormingen noodzakelijk om multilaterale systeem overeind te houden

In een nieuwe studie van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS) geven Rob de Wijk en zijn medeauteurs aan welke hervormingen noodzakelijk zijn om het multilaterale systeem overeind te houden en nieuw leven in te blazen. Dit vereist op de eerste plaats dat Nederland machtspolitiek gaat denken en coalities moet smeden met gelijkgestemde, vaak grotere landen binnen en buiten de EU.

Het multilaterale systeem, waar Nederland onderdeel van is, levert ons ontzettend veel op. Zo boekte Nederland tegenover een bijdrage van 5,4 miljoen euro aan de WTO in 2019 een exportstijging van 2,9 procent procent ter waarde van bijna 13 miljard euro. En de interne Europese markt verhoogt het inkomen per hoofd van de bevolking met nog eens duizend euro per jaar: de jaarlijkse baten voor Nederland liggen tussen de drieduizend euro en vijfduizend euro per hoofd van de bevolking per jaar, terwijl de netto afdracht ongeveer 150 euro bedraagt.

De vitale belangen van Nederland kunnen uitsluitend beschermd worden door multilaterale samenwerking, maar dit systeem staat onder druk. Door wereldwijde machtsverschuivingen verandert het huidige multilaterale systeem, met mogelijk desastreuze gevolgen voor Nederland. Erosie of zelfs instorting van het multilateraal systeem zou vergaande gevolgen hebben: het zou ons land blootstellen aan geopolitieke krachten waarover we geen controle hebben en ons degraderen tot speelbal van de grootmachten.

Water bij de wijn doen

Het is onontkoombaar dat Westerse landen bij de vormgeving van een nieuw multilateraal systeem water bij de wijn moeten doen. Daarom moet Nederland met een nieuw narratief komen waarmee het belang en de opbrengsten van het multilateralisme in tijden van grote mondiale veranderingen inzichtelijk wordt gemaakt en richting wordt gegeven aan de modernisering van het stelsel.

