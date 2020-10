Hoe richt je effectieve processen voor risico- en crisisbeheersing in?

In de meeste organisaties is ICT zo cruciaal voor de bedrijfsvoering dat ICT-projecten van rechtstreeks belang zijn voor vernieuwing en continuïteit. Precies daarover gaat het college van prof. dr. Lineke Sneller RC in de collegereeks over Risk & Compliance die op 10 november begint (ook online te volgen)



Sneller is hoogleraar Toegevoegde waarde van IT en heeft daarnaast diverse advies- en commissariaatsfuncties. In de afgelopen jaren vervulde zij een aantal cio-functies en was zij CIO of the Year 2010. Zij is in staat om inzichten uit de praktijk en theorie op hoog niveau met elkaar te combineren.

Crisismanager na brand

In april 2012 zorgde een brand ervoor dat een groot deel van de dienstverlening van Vodafone in Rotterdam en Den Haag uitviel. Sneller was destijds crisismanager na deze brand. “Ik bespreek met belangstellenden voor het college de theorie aan de hand van dit praktijkverhaal. Aan de orde komen de opzet van de crisisorganisatie, de communicatie met klanten, regelgevers en andere stakeholders en de nasleep van een dergelijke crisis.”

Sneller bespreekt aanknopingspunten voor het inrichten van effectieve processen voor risico- en crisisbeheersing, die met het toenemende belang van IT, steeds belangrijker worden. “Dat om de continuïteit van de organisatie te waarborgen.” Er de hoogleraar gaat dieper in op de theorie van risico- en crisismanagement. Daaronder standaarden en richtlijnen voor business continuity management, IT-risicobeheersing en enterprise risk.”

Hoge eisen

Al met al wordt duidelijk dat ICT zo cruciaal is dat ICT-projecten van rechtstreeks belang zijn voor vernieuwing en continuïteit. “En dat geldt niet alleen voor het bedrijfsleven. Vanaf 2017 wil de overheid eigenlijk alleen nog maar met de burger communiceren via elektronische weg. Dit stelt hoge eisen aan de beschikbaarheid van alle ICT-voorzieningen.”

Nyenrode Business Universiteit en Executive Finance presenteren vanaf 10 november 2020 een unieke collegereeks. Daarin wordt het belang van finance en risk voor de ontwikkeling van organisaties vanuit verschillende invalshoeken belicht.