IFRS-standaard voor klimaatrapportage komt langzaam op gang

Financials moeten in jaarverslagen rapporteren over klimaatdoelen en duurzaamheid en dat moet op een uniforme manier. Daarmee kunnen marktpartijen ondernemingen beter met elkaar vergelijken. Hoewel het wemelt van de initiatieven en voorstellen, ontbreekt een internationale standaard. Er is sinds kort een voorzet in de ontwikkeling van een IFRS-standaard.

Beleggers hebben behoefte aan eenduidige rapportage over klimaatdoelen en de impact van klimaatverandering op de business en daar zou een internationale boekhoudstandaard enorm bij helpen. De International Accounting Standards Board (IASB) hield eerder de boot nog een af. De organisatie wilde dat de IFRS Foundation Trustees, die adviseert over de strategie, zich daarover zou buigen. Dat gebeurt elke vijf jaar en het traject naar een nieuwe strategiestandaard zit aan het einde van zijn tweede jaar. Langzaam volgen er stappen in de richting van een nieuwe standaard voor duurzaamheidsrapportage.

Uniforme rapportage klimaatdoelen

Eind september publiceerde de IFRS Foundation een voorstel voor internetconsultatie over duurzaamheidsrichtlijnen. Daar werd al langer om geroepen. Onder meer Eumedion, belangenbehartiger van institutionele beleggers, pleitte eind vorig jaar voor een rapportagestandaard voor dergelijke niet-financiële informatie onder de paraplu van de IFRS Foundation. Als ondernemingen in hun jaarverslagen op uniforme wijze rapporteren over bijvoorbeeld klimaatverandering en duurzaamheid zijn de prestaties van een bedrijf beter te beoordelen.

In dezelfde maand als de oproep van Eumedion publiceerde de IASB een paper waarin bestuurslid Nick Anderson stelt dat ontwikkelingen als klimaatverandering en duurzaamheid moeten worden opgenomen in de financiële rapportages. In de paper zet hij uiteen welke financiële instrumenten al bestaan binnen de IFRS om deze beschrijvingen op te nemen. Maar een specifieke standaard bleef uit.

Opzetten Sustainability Standards Board

Daar komt mogelijk verandering in met de consultatieronde van de IFRS Foundation Trustees. Diens strategische evaluatie is in januari 2019 gestart. In oktober vorig jaar was de stichting eruit dat klimaatrapportage een kernelement zou worden van de strategie. Een taskforce heeft vervolgens de opties bekeken en daarvan is nu een eerste opzet gepubliceerd. Het plan is om een Sustainability Standards Board (SSB) op te zetten om de standaard te ontwikkelen en toe te zien op consistente regels. Dat zou volgend jaar al kunnen gebeuren, waarna nieuwe IFRS-regels na jaren soebatten snel zouden kunnen volgen.

Ondertussen werkt ook de Europese commissie door aan geharmoniseerde richtlijn voor de rapportage van niet-financiële informatie. Sinds vorig jaar zijn er al niet bindende richtsnoeren voor het opnemen van gegevens over klimaatdoelen en duurzaamheid in het jaarverslag, maar een nieuwe versie van de richtlijn NFRD zouden jaarverslagen in de EU uniform maken. De consultatie van deze non-financial reporting directive (NFRD) werd eerder dit jaar gehouden. In het eerste kwartaal van 2021 zou een revisie op basis van de consultatieronde moeten worden aangenomen door de EC.

Alleen klimaat, of meer niet-financiële informatie?

Tot 31 december kunnen stakeholders commentaar leveren op het SSB-plan van de IFRS Foundation. Volgens Trustees-voorzitter Erkki Liikanen zijn er inmiddels veel initiatieven op regionaal niveau, maar zijn de uitdagingen waar we mee te maken krijgen mondiaal. Een van de vragen van die de organisatie middels de consultatie probeert te beantwoorden is of de SSB zich aanvankelijk alleen op klimaatrisico’s moet richten of bredere duurzaamheiddoelen moet opnemen.