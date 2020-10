Jaap Koelewijn reageert: “Feiten verliezen van perceptie”

Recentelijk ben ik uitvoerig in de pers geweest naar aanleiding van mijn toezichthoudende rol bij een beleggingsfonds. Bij dit fonds was iemand betrokken die een strafrechtelijk verleden heeft. Samen met twee andere ervaren professionals uit de financiële sector hebben we besloten deze persoon een tweede kans te geven. Hij is een goede belegger, dus naar ons oordeel was het een goede zaak om hem een tweede kans te geven zijn kennis en ervaring weer in te zetten. En zo zit ik als mens ook in elkaar. Voor de duidelijkheid: de rechtbank had hem toestemming verleend om in de financiële sector te werken. Wat we deden mocht.

Wij zijn niet over een nacht ijs gegaan. We hebben de organisatie zo ingericht dat hij nooit aan het geld kon komen. De administratieve organisatie was zo opgezet dat er sprake van vermogensscheiding. Dat is overigens bij alle beleggingsfondsen het geval. Uiteraard wist ik dat het een beslissing met risico was, maar dat hebben we goed afgewogen. Het fonds is succesvol. Binnen een jaar haalden we 15 miljoen euro op en worden er goede resultaten geleverd. We hadden nauwelijks last van de coronacrisis.

Met open vizier beantwoord

Half september meldt het FD het volgende: ‘De bekende Nyenrode-hoogleraar goed ondernemingsbestuur en bedrijfsfinanciering Jaap Koelewijn beleggingsfondsen bestuurt en controleert met mensen van wie hij weet dat ze vermoedelijk bij meerdere fraudezaken zijn betrokken. Een van hen laat hij een valse naam gebruiken om beleggers niet af te schrikken. De verklaring van de hoogleraar: ‘Ik vind dat iedereen een nieuwe kans verdient.”

Alles liep volgens plan, totdat het Financieele Dagblad een maand geleden aan de bel trok. De vraag was waarom juist ik, met mijn uitgesproken visie op transparantie en integriteit, mij in dit avontuur had begeven. Die vraag heb ik met open vizier beantwoord. Natuurlijk kreeg ik kritische vragen. Bij elke organisatie valt er wat te bij te sturen in de startfase. Dat is een on going process. Dat deden we ook, maar achteraf had het wellicht sneller gekund.

Reactie uiteenlopend

De reacties op de berichtgeving waren zeer uiteenlopend. Ik kreeg van veel mensen bijval. Vooral de mensen die mij kennen waren overtuigd van mijn goede intenties en genomen voorzorgsmaatregelen. Maar ik heb ook uitgesproken negatieve reacties gehad. Die reacties werden – denk ik – medebepaald door de manier waarop de krant de feiten presenteerde. De argeloze lezer zou denken dat ik leiding had gegeven aan een criminele organisatie.

Bedreiging voor reputatie

Maar er is mij ook iets heel anders duidelijk geworden. Veel mensen en bedrijven zien (negatieve) publiciteit als een bedreiging voor hun reputatie. Dat is geen nieuw fenomeen, maar ik heb de indruk dat de reacties tegenwoordig heviger zijn. Dat komt mede door de snelheid waarmee nieuws zich via de (sociale) media verspreidt. Het vaststellen van de feiten en het doen van goed onderzoek van wat er aan de hand is, wordt steeds minder relevant. Het gaat om de primeur en daarna kijkt men verder. Relaties en bedrijven nemen het zekere voor het onzekere en de door de pers beschuldigde kan het veld ruimen. Dit is een typerende reactie uit mijn netwerk: ‘Jaap, ik kan gezien alle publiciteit dit niet uitleggen, dus we moeten – hoewel we je zeer waarderen, je integer bent en je veel voor ons doet – afstand van je nemen. Misschien later is er weer ruimte als het allemaal duidelijker is’. Maar ondertussen schaden deze berichten mijn reputatie en kan ik daar weinig tegen doen. Gelukkig zijn er ook een paar relaties en opdrachtgevers die hun rug recht houden, maar het beeld verandert daardoor niet. Accusation by association. Dat heb ik aan den lijve ondervonden. De druiven zijn wel heel zuur. In onze rechtsstaat wordt er idealiter pas geoordeeld nadat er een zorgvuldig proces is geweest. Die zorgvuldigheid is ver, heel ver weg.

Ik vertrouw erop dat deze informatie helderheid geeft en bij zal dragen aan de continuïteit van onze samenwerking. Voor de volledigheid: er is geen geld verdwenen en we hebben de klanten de ruimte gegeven hun geld terug te vragen. Van de 100 klanten zijn er 6 opgestapt.

Auteur: Jaap Koelewijn

