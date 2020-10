Kabinet onderzoekt extra steunmaatregelen door tweede coronagolf

Vanwege de nieuwe gedeeltelijke lockdown die deze week van kracht ging, gaan de ministeries van Financiën, Economische Zaken en Sociale Zaken onderzoeken of aanvullende steunmaatregelen nodig zijn zodat zwaar getroffen sectoren het hoofd boven water kunnen houden.

Uiterlijk 26 oktober brengen Wopke Hoekstra, Eric Wiebes en Wouter Koolmees verslag uit over de eventuele extra steun. Volgens de minister-president Mark Rutte is het huidige steunpakket al berekend op dit nieuwe coronascenario, maar hij sluit niet uit dat er meer moet gebeuren dan nu het geval is. Als uit het verslag van de ministers blijkt dat extra steun nodig is, wordt daar ‘serieus naar gekeken’.

Regels en restaurants

Een van de hete hangijzers momenteel is de impact op horeca. De Tweede Kamer wil meer maatwerk, bijvoorbeeld door een onderscheid te maken tussen kroegen en restaurants. Het kabinet onderzoekt de mogelijkheden hiervoor, maar in de tussentijd moeten alle horecagelegenheden dicht. Het OMT heeft geopperd dat restaurants die niet ook café zijn wellicht open kunnen, mits er een gezondheidscheck plaatsvindt en de regels in acht worden genomen wat betreft afstand en mondkapjes.

Bij dat deel van het onderzoek overlegt het kabinet met brancheverenigingen binnen het mkb en de horeca. “Ik wil niet nu hoop geven dat dit de komende vier weken ook iets voor het pakket betekent” waarschuwt minister-president Rutte. Volgens hem moet het terugdringen van het aantal contacten de prioriteit hebben.

>> Lees ook: Dit zijn de details van NOW 3.0

Routekaart die ondernemers perspectief biedt

Werkgeversorganisaties MKB Nederland en VNO-NCW zijn al in gesprek met het kabinet over de bredere toepassing van de tegemoetkoming vaste lasten (TVL) waarbij sommige organisaties buiten de boot vallen omdat ze niet de juiste SBI-code hebben. Ze geven aan ook snel met het kabinet om de tafel te gaan willen zitten om te bespreken welke aanvullende maatregelen nodig zijn. Ook Ondernemend Nederland stelt voor dat er aanvullende maatregelen komen en het kabinet een heldere routekaart presenteert die ondernemers perspectief biedt.

Volgens MKB-Nederland-voorzitter Jacco Vonhof vraagt het kabinet nu erg grote offers van ondernemingen. “Dan moet het kabinet ook met dezelfde snelheid over de brug komen met aanvullende ondersteunende maatregelen en de time-out- en stopregeling waar we al een tijd over spreken. Wij blijven er verder bij dat onder de juiste condities ondernemers juist onderdeel van de oplossing kunnen zijn en dáár moeten we op inzetten.” Er werd al bij de vorige maatregelen eind september gesproken over het terugdraaien van de afbouw van het derde pakket.