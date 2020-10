‘KPMG zette justitie op spoor onderzoek scheepsbouwer IHC’

Wat te doen als u vermoedens heeft van fraude? Volg de e-learning!

Accountantskantoor KPMG heeft een grote rol gespeeld in het blootleggen van mogelijke verdachte betalingen door scheepsbouwer Royal IHC. Dat schrijft het FD aan de hand van opsporingsdocumenten. Deze week werd bekend dat opsporingsdiensten in Brazilië en Nederland onderzoeken of de scheepsbouwer uit Kinderdijk steekpenningen heeft betaald om lucratieve orders te verwerven.

Naar nu blijkt gaf KPMG al in 2013 en 2014 zes ongebruikelijke betalingen van in totaal drieënhalf miljoen euro door aan meldpunt FIU Nederland. Hierna begonnen opsporingsdienst Fiod en het Openbaar Ministerie (OM) een uitgebreid strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke corruptie van Royal IHC.

De meldingen betroffen betalingen van IHC aan een Braziliaanse agent, die voor de scheepsbouwer had bemiddeld bij een aanbesteding voor de bouw van tien pijpleggers, schepen voor de aanleg van onderzeese olieleidingen. Met de twee orders was een totaalbedrag gemoeid van anderhalf miljard euro.